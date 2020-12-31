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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Яркие поздравления с Новым годом 2021 в стихах

Новый год 2021 — одно из самых больших праздников в Украине и десятках стран мира.

Из-за пандемии и карантина многие из нас не смогут провести новогоднюю ночь 2021 так, как хотелось бы.

Тем не менее, стоит помнить о своих родственниках и друзьях. Если вы не собираетесь проводить новогоднюю ночь в кругу семьи, отправьте им поздравления с Новым годом с помощью СМС, Messenger, Viber или WhatsApp.

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах

***

Игрушки и гирлянды под потолком висят.
Год новый наступает на радость всех ребят.
Гляди-ка, и на ёлке их видно без труда
Готов ты встретить праздник? Я думаю, что да!

Желаю тебе ласки, любви и теплоты,
Удача чтобы улыбалась, сбывались все мечты,
И помни — рядом люди, которые всегда
Поддержат и обнимут, да и поймут тебя!

***

Праздник Новогодний у снежной есть зимы.
Под нарядной ёлкой Дед Мороз и мы.
Под ёлкой и Снегурочка. Она давно уж тут.
Подарки они детям скоро раздадут.

Пусть все мечты сбываются, и легок будет путь,
Друзья пусть улыбаются, и пусть гулять зовут,
Не встретишь беззаботнее ты праздника в году!
Храни свою удачу, пусть будет на виду!

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Новый год 2021: поздравления в стихах

***

Декабрь, январь — чудесная пора
Когда в снегу резвится детвора.
И елочка нарядная с подарками стоит,
Из каждого окошка гирляндочка горит.

Январь особый зимний месяц, помни.
Январским ёлкам и подаркам рады все!
Янтарным леденцам, веселью глаз.
Я с Новым Годом поздравляю вас!

***

Холодный зимний праздник — он ярче всех в году!
И елочка нарядная, конфеты на виду.
Семья собралась за столом, рождественский рассказ.
Веселый праздник Новый год! Спешу поздравить вас!

***

С Новым годом! С новым счастьем!
Пусть подарит этот год
Бурю чувств и море страсти
Да любви водоворот.

Много радостных мгновений,
Сокрушительных побед,
Путешествий, развлечений,
Хруст купюр и звон монет.

Выходные на Новый год

Следующим праздником после Рождества по григорианскому календарю является Новый год, который в 2020 году приходится на четверг.

Подробнее о выходных на Новый год 2021 рассказывали Факты ICTV.

Согласно решению Кабмина, украинцы будут отдыхать 1, 2 и 3 января.

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