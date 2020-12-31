Новый год 2021: поздравления в стихах

Новый год 2021 — одно из самых больших праздников в Украине и десятках стран мира.

Из-за пандемии и карантина многие из нас не смогут провести новогоднюю ночь 2021 так, как хотелось бы.

Тем не менее, стоит помнить о своих родственниках и друзьях. Если вы не собираетесь проводить новогоднюю ночь в кругу семьи, отправьте им поздравления с Новым годом с помощью СМС, Messenger, Viber или WhatsApp.

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах

***

Игрушки и гирлянды под потолком висят.

Год новый наступает на радость всех ребят.

Гляди-ка, и на ёлке их видно без труда

Готов ты встретить праздник? Я думаю, что да!

Желаю тебе ласки, любви и теплоты,

Удача чтобы улыбалась, сбывались все мечты,

И помни — рядом люди, которые всегда

Поддержат и обнимут, да и поймут тебя!

***

Праздник Новогодний у снежной есть зимы.

Под нарядной ёлкой Дед Мороз и мы.

Под ёлкой и Снегурочка. Она давно уж тут.

Подарки они детям скоро раздадут.

Пусть все мечты сбываются, и легок будет путь,

Друзья пусть улыбаются, и пусть гулять зовут,

Не встретишь беззаботнее ты праздника в году!

Храни свою удачу, пусть будет на виду!

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***

Декабрь, январь — чудесная пора

Когда в снегу резвится детвора.

И елочка нарядная с подарками стоит,

Из каждого окошка гирляндочка горит.

Январь особый зимний месяц, помни.

Январским ёлкам и подаркам рады все!

Янтарным леденцам, веселью глаз.

Я с Новым Годом поздравляю вас!

***

Холодный зимний праздник — он ярче всех в году!

И елочка нарядная, конфеты на виду.

Семья собралась за столом, рождественский рассказ.

Веселый праздник Новый год! Спешу поздравить вас!

***

С Новым годом! С новым счастьем!

Пусть подарит этот год

Бурю чувств и море страсти

Да любви водоворот.

Много радостных мгновений,

Сокрушительных побед,

Путешествий, развлечений,

Хруст купюр и звон монет.

Выходные на Новый год

Следующим праздником после Рождества по григорианскому календарю является Новый год, который в 2020 году приходится на четверг.

Подробнее о выходных на Новый год 2021 рассказывали Факты ICTV.

Согласно решению Кабмина, украинцы будут отдыхать 1, 2 и 3 января.