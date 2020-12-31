До наступления Нового 2021 года остаются считанные часы, поэтому самое время заняться тем, чтобы успеть поздравить близких и знакомых с праздником.

2021 – год металлического Быка. Астрологи уверяют, что он является символом трудолюбия, упорства, терпения, уравновешенности и выносливости.

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В условиях пандемии у многих людей нет возможности лично встретиться и обменяться поздравлениями, однако это можно сделать в режиме онлайн. Для этого Факты ICTV собрали самые оригинальные поздравления с Новым годом.

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Я желаю всегда за рога держать жизнь, чтобы все получалось, что было задумано, чтобы все планы осуществились и достигли успешного финала. Я желаю ярких и грандиозных побед, чтобы силы и смелости было, как у быка. С Новым годом!

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Пусть стороною дальней обходят тебя печали и невзгоды, пусть светится яркими лучами твоя улыбка. В год Быка несомненно сбудутся все твои пожелания, уверенной походкой шагай в новый год. Лови моменты радости в этот веселый праздник!

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Если Бык стучится в дверь,

Это к радости, поверь!

На спине Бычок несет

Добрый и счастливый год!

Станет жизнь пускай светлей,

Лучше, ярче, веселей,

Чтоб весь год забот не знать,

Все мечты осуществлять!

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Желаю так вам веселиться,

Чтобы под елку не свалиться,

Чтобы в салате не уснуть,

По-настоящему гульнуть!

Чтоб голова осталась ясной,

А жизнь всегда была прекрасной!

Еще финансовой свободы,

Любви, тепла! И с Новым годом!

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Год грядет приятный, новый,

Вам удачи на пути,

Непременно, моментально

Счастье и любовь найти!

Отложить подальше скуку,

Попрощаться с суетой,

Отыскать в кармане юмор

И носить всегда с собой!

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Пусть дарит Новый год усладу,

Взаимность, силы и награду

За достижения и труды,

Друг к другу будут все добры!

Мгновений радостных, забот,

Закружит пусть круговорот

Веселья, счастья и удачи,

И каждый день пусть будет ярче!

Еще одним удачным вариантом для поздравления являются гиф-сообщения. Этот интерактивный формат прекрасно подойдет для друзей и коллег, с которыми у вас дружеские отношения. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Новым годом в гифках (GIF).