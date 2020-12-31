До наступления Нового 2021 года остаются считанные часы, поэтому самое время заняться тем, чтобы успеть поздравить близких и знакомых с праздником.
2021 – год металлического Быка. Астрологи уверяют, что он является символом трудолюбия, упорства, терпения, уравновешенности и выносливости.
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В условиях пандемии у многих людей нет возможности лично встретиться и обменяться поздравлениями, однако это можно сделать в режиме онлайн. Для этого Факты ICTV собрали самые оригинальные поздравления с Новым годом.
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Я желаю всегда за рога держать жизнь, чтобы все получалось, что было задумано, чтобы все планы осуществились и достигли успешного финала. Я желаю ярких и грандиозных побед, чтобы силы и смелости было, как у быка. С Новым годом!
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Пусть стороною дальней обходят тебя печали и невзгоды, пусть светится яркими лучами твоя улыбка. В год Быка несомненно сбудутся все твои пожелания, уверенной походкой шагай в новый год. Лови моменты радости в этот веселый праздник!
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Если Бык стучится в дверь,
Это к радости, поверь!
На спине Бычок несет
Добрый и счастливый год!
Станет жизнь пускай светлей,
Лучше, ярче, веселей,
Чтоб весь год забот не знать,
Все мечты осуществлять!
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Желаю так вам веселиться,
Чтобы под елку не свалиться,
Чтобы в салате не уснуть,
По-настоящему гульнуть!
Чтоб голова осталась ясной,
А жизнь всегда была прекрасной!
Еще финансовой свободы,
Любви, тепла! И с Новым годом!
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Год грядет приятный, новый,
Вам удачи на пути,
Непременно, моментально
Счастье и любовь найти!
Отложить подальше скуку,
Попрощаться с суетой,
Отыскать в кармане юмор
И носить всегда с собой!
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Пусть дарит Новый год усладу,
Взаимность, силы и награду
За достижения и труды,
Друг к другу будут все добры!
Мгновений радостных, забот,
Закружит пусть круговорот
Веселья, счастья и удачи,
И каждый день пусть будет ярче!
Еще одним удачным вариантом для поздравления являются гиф-сообщения. Этот интерактивный формат прекрасно подойдет для друзей и коллег, с которыми у вас дружеские отношения. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Новым годом в гифках (GIF).