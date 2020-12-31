Новый год – отличный праздник, чтобы лишний раз проверить свое чувство юмора на друзьях и родственниках.

Этот светлый праздник подразумевает множество смеха и улыбок. Ведь нас к этому приучали с детства.

Хотя, 2020 год нельзя назвать слишком позитивным, однако наши люди наши уйму способов, чтобы даже в такое тяжелое время посмеяться.

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Встреча 2021 года не должна стать исключением. Для этого Факты ICTV собрали лучшие анекдоты и шутки под Новый год.

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На Новый год кто-то один в семье должен быть трезвым. Выбрали кота!

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Я не удивлюсь, если новогодний салют будет в виде метеоритов.

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Я вот думаю, маску уже можно дождиком обшивать или еще рано?

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1 января 2021 года — пятница. Плохой год не станет начинаться с пятницы.

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Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Все! Никаких балов-маскарадов! Чего я тогда туда поперся?

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Запах мандаринок в этом году почувствуют не все.

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Ходит легенда, что под бой курантов забывается все плохое, что было в уходящем году.

Думаю, что двенадцати ударов будет мало, чтобы забыть 2020 год.

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Новый год — это повод встретиться со всеми родственниками и вспомнить, почему конкретно вы живете отдельно.

Приметы на Новый год

Скоро придет новый 2021, его покровителем станет белый металлический Бык. Бык — всегда старательный, надежный, славится своей силой и решительностью.

Именно поэтому год Быка — это прекрасное время для того, карьерного роста, воплощения самых смелых амбиций и создание новых союзов.

Факты ICTV подготовили для вас различные приметы на Новый год.