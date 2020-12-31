Уже через считанные часы украинцы будут отмечать Новый 2021 год.
Пандемия коронавируса внесла значительные метаморфозы в нашу жизнь, поэтому многие не смогут лично встретиться, чтобы обменяться поздравлениями. В таком случае лучше воспользоваться социальными сетями, дабы не обделить вниманием людей, которые для вас дороги.
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Кроме того, поздравления в онлайн-формате могут быть не только безопасными в наше время, но и достаточно оригинальными.
Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с Новым 2021 годом.
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Новый год пришел как штык!
Возглавляет — Белый Бык.
Что ж, коллеги, не зеваем:
За рога его хватаем!
Наколдует он удачу
И доход большой в придачу!
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Пусть же будет в год Быка
Жизнь успешна и легка!
Чтоб хватало оптимизма
И не меркнула харизма!
Чтоб копытом рьяно бить
И врагов всех победить!
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Поздравления мои
Вам должны понравиться:
Пусть с проблемою любой
Сможете вы справиться,
Пусть ваш толстый кошелек
Да не опустеет,
В сердце пусть любовь живет,
Да погорячее,
Пусть заводятся друзья,
Да не переводятся,
Пусть, иначе как от счастья,
Плакать не доводится!
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Поднимем бокалы с шампанским шипучим —
Чтоб год предстоящий был ярче и круче!
Зарплата повысилась и закрепилась,
Удача чтоб в каждого страстно влюбилась!
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Если верить гороскопу,
Под бычком ходить нам год,
Если сена много слопать,
То везение попрет!
Еще одним удачным вариантом для поздравления являются гиф-сообщения. Этот интерактивный формат прекрасно подойдет для друзей и коллег, с которыми у вас дружеские отношения. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Новым годом в гифках (GIF).