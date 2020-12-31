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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

С праздником! Прикольные поздравления с Новым годом

Уже через считанные часы украинцы будут отмечать Новый 2021 год.

Пандемия коронавируса внесла значительные метаморфозы в нашу жизнь, поэтому многие не смогут лично встретиться, чтобы обменяться поздравлениями. В таком случае лучше воспользоваться социальными сетями, дабы не обделить вниманием людей, которые для вас дороги.

Читайте: Красивые поздравления на Новый год 2021 в прозе

Кроме того, поздравления в онлайн-формате могут быть не только безопасными в наше время, но и достаточно оригинальными.

Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с Новым 2021 годом.

*****

Новый год пришел как штык!
Возглавляет — Белый Бык.

Что ж, коллеги, не зеваем:
За рога его хватаем!

Наколдует он удачу
И доход большой в придачу!

*****

Пусть же будет в год Быка
Жизнь успешна и легка!

Чтоб хватало оптимизма
И не меркнула харизма!

Чтоб копытом рьяно бить
И врагов всех победить!

*****

Поздравления мои
Вам должны понравиться:
Пусть с проблемою любой
Сможете вы справиться,
Пусть ваш толстый кошелек
Да не опустеет,
В сердце пусть любовь живет,
Да погорячее,
Пусть заводятся друзья,
Да не переводятся,
Пусть, иначе как от счастья,
Плакать не доводится!

*****

Поднимем бокалы с шампанским шипучим —
Чтоб год предстоящий был ярче и круче!
Зарплата повысилась и закрепилась,
Удача чтоб в каждого страстно влюбилась!

*****

Если верить гороскопу,
Под бычком ходить нам год,
Если сена много слопать,
То везение попрет!

Еще одним удачным вариантом для поздравления являются гиф-сообщения. Этот интерактивный формат прекрасно подойдет для друзей и коллег, с которыми у вас дружеские отношения. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Новым годом в гифках (GIF).

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