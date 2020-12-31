Уже через считанные часы украинцы будут отмечать Новый 2021 год.

Пандемия коронавируса внесла значительные метаморфозы в нашу жизнь, поэтому многие не смогут лично встретиться, чтобы обменяться поздравлениями. В таком случае лучше воспользоваться социальными сетями, дабы не обделить вниманием людей, которые для вас дороги.

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Кроме того, поздравления в онлайн-формате могут быть не только безопасными в наше время, но и достаточно оригинальными.

Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с Новым 2021 годом.

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Новый год пришел как штык!

Возглавляет — Белый Бык.

Что ж, коллеги, не зеваем:

За рога его хватаем!

Наколдует он удачу

И доход большой в придачу!

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Пусть же будет в год Быка

Жизнь успешна и легка!

Чтоб хватало оптимизма

И не меркнула харизма!

Чтоб копытом рьяно бить

И врагов всех победить!

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Поздравления мои

Вам должны понравиться:

Пусть с проблемою любой

Сможете вы справиться,

Пусть ваш толстый кошелек

Да не опустеет,

В сердце пусть любовь живет,

Да погорячее,

Пусть заводятся друзья,

Да не переводятся,

Пусть, иначе как от счастья,

Плакать не доводится!

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Поднимем бокалы с шампанским шипучим —

Чтоб год предстоящий был ярче и круче!

Зарплата повысилась и закрепилась,

Удача чтоб в каждого страстно влюбилась!

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Если верить гороскопу,

Под бычком ходить нам год,

Если сена много слопать,

То везение попрет!

Еще одним удачным вариантом для поздравления являются гиф-сообщения. Этот интерактивный формат прекрасно подойдет для друзей и коллег, с которыми у вас дружеские отношения. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Новым годом в гифках (GIF).