Астропрогноз для Украины на 2021 год составила астропсихолог, руководитель Международной школы развития личности ADIShakti Мария Онищенко.

В 2021 год Украина войдет в энергиях обдумывания и планирования. Сам Новый год для большинства граждан пройдет тихо и уединенно, в семейном кругу, хотя будет много общения, домашних выступлений и огоньков.

На политической арене ожидается подписание договоров и планирование партнерских отношений со странами дальнего и ближнего зарубежья, однако Солнце и Луна, могут восстановить старые конфликты с главами государств-партнеров.

Поэтому стоит провести период новогодних и рождественских праздников достаточно уединенно и осознанно, иначе придется столкнуться с массой ограничений, особенно в карьерном плане, деловых вопросах и вопросах государства.

Рекомендуется материально подготовиться к этому периоду конца декабря и января 2021 года. А еще этот период будет способствовать новым путешествиям.

— Украину ждет весьма интересный год с точки зрения программы ее развития, поскольку главная планета Кармы Сатурн 19 декабря 2020 года переходит в знак Водолея на три года.

А это значит, что для Украины, которая является асцендентным Козерогом с планетой управителем – Сатурн, будет открыто, создано и поддержано множество общественных организаций, а темы человечности, любви, бизнеса, образования и творчества выйдут на первый план.

— Украина наконец займет лидирующие позиции на мировой политической арене, благодаря своей упорной работе, которая всегда была свойственна украинскому народу.

В первой половине 2021 года идет стремительный рост творческой среды и популяризации ее в мире, новые технологические открытия принесут Украине призовые места на спортивных соревнованиях и музыкальных конкурсах.

Благодаря достижениям украинских ученых, спортсменов и творческой элиты Украина имеет огромный шанс укрепить свои позиции на мировой арене, что уже в 2022 году принесет свои плоды. Во второй половине 2021 года начнутся главные программы развития на 2022 год. Уже со второй половины 2022 года Украина начинает свой путь к богатству и процветанию страны и ее населения.

Стоит делать упор на сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, земледелии, животноводстве и расширении земель. Очень вероятно, что с этого периода начнется путь воссоединения земель, которые были потеряны ранее.

В 2021 году исполнится 30 лет со дня провозглашения независимости, из-за чего Украина почувствует действие планеты Кармы (хранительница традиций, семейных ценностей и справедливости). Если будут соблюдены все эти принципы и стремления к ним, то планета Кармы воздаст свои плоды Украине и вознесет государство на первые места с мощным влиянием и сильным народом.

Украина утвердит свое лидерство и станет главным стратегическим, политическим и экономическим партнером для многих государств. Главные годы развития в экономическом плане начнутся с 2022-го и продлятся до 2026 года.

— Пиком экономического и политического роста будет период с 2028 до 2032 года.

В 2021 году нас ожидает четыре затмения, что значительно облегчит жизнь по сравнению с 2020 годом, где мы пережили шесть затмений. Для Украины это новые образовательные проекты, программы, много коммуникаций и переговоров, новые форматы обучения и работы, реструктуризация образовательных процессов, особенно для вузов.

Украина сможет укрепить свои позиции как статусного и богатого государства, лишь сосредоточившись на новых стратегиях развития и защищая свои территории.