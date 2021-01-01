Новый год и Рождество — не только время чудес, но и отличный повод насладиться домашним уютом и посмотреть хорошее кино.

В подборке Фактов ICTV — лучшие фильмы на Новый год 2021, которые помогут создать праздничное настроение.

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Спойлер: Все мы знаем, что в первую очередь с Новым годом ассоциируется комедия Один дома — фильм, который можно смотреть вечно. Именно поэтому его в подборке не будет.

Романтические фильмы на Новый год

Реальная любовь (2003)

На Новый год как никогда хочется волшебства и романтики. Романтическая комедия Реальная любовь напоминает мозаику из девяти абсолютно разных любовных историй, которые начинаются за 5 недель до Рождества и переплетаются друг с другом. После просмотра фильма сомнений нет — любовь действительно повсюду. Заслуживает быть в списке лучших новогодних фильмов.

Магазинчик за углом (1940)

Молодой Альфред работает в сувенирной лавке и страстно влюблен в девушку, с которой познакомился по переписке. В рождественский вечер он назначает ей свидание, но встреча преподносит сюрприз. Романтическая комедия о любви, забавных недоразумениях и настроении Рождества.

Семейные фильмы на Новый год

Рождественская история (2009)

Экранизация традиционной рождественской повести Чарльза Диккенса. История о старом скупердяе Эбенезере Скрудже, ненавидящем радость и праздники. Его жизнь меняется в одну ночь благодаря встрече с тремя призраками — Духами Прошлого, Настоящего и Грядущего Рождества. Фильм заслуживает быть в подборке, и его точно стоит посмотреть в семейном кругу — история пропитана мудростью и сказочностью, поэтому просмотр отлично зайдет и взрослым, и детям.

Саманта: Каникулы американской девочки (2004)

Лучший семейный телевизионный фильм по версии Young Artist Award. История о 10-летней сироте Саманте, которую бабушка воспитывает одна, пытаясь привить девочке манеры настоящей леди. Знакомство с горничной Нелли О’Молли, живущей по соседству, становится для нее праздником и меняет жизнь. Лучшие подруги даже не догадываются, какие приключения ждут их на каникулах.

Зарубежные фильмы на Новый год

Эта замечательная жизнь (1947)

Джордж жалеет о неудачной судьбе и упущенных возможностях. Не выдержав свалившихся на него невзгод, он думает о самоубийстве. На помощь приходит ангел-хранитель, который показывает, что любовь близких и семейный уют гораздо важнее карьерных достижений. За любовь зрителей эту классическую рождественскую мелодраму считают аналогом фильма Ирония судьбы, или с легким паром.

Ноэль (2004)

С Новым годом и Рождеством приходит время для исполнения всех желаний. Сюжет американской драмы разворачивается в Нью-Йорке. Нетипичный рождественский фильм, который отражает атмосферу праздника, но при этом показывает обратную сторону медали — людей, которые хотят пережить Рождество и найти тех, кто избавит их от одиночества. Очень теплая, немного грустная и при этом жизненная мелодрама, которую хочется смотреть не один раз.

Советские фильмы на Новый год

Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)

Этот советский фильм — всеми любимая экранизация повести Николая Гоголя. Накануне праздника, в рождественскую ночь в селе близ Диканьки решил побезобразничать Черт. Кузнец Вакула отправился с ним в Петербург, чтобы достать для своей возлюбленной Оксаны лучшие черевички — от самой царицы.

Чародеи (1982)

Замыкает подборку фильмов старая советская сказка, действия которой разворачиваются накануне Нового года. Возлюбленная Ивана работает в Институте Чародейства, и старшая ведьма ее заколдовала. Герой решает спасти девушку от злых чар. Ради любви ему придется преодолеть немалый путь, пройти сквозь стены и даже побывать в волшебной избушке. Смешение научной фантастики, русской народной сказки и сатиры заслуживает на то, чтобы добавить фильм в новогодний список.