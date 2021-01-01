Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Подробный финансовый гороскоп на 2021 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Материальное благополучие человека зависит от того, каким способом он накапливает и тратит деньги, как он создает свою систему ценностей. Материальный успех зависит от развития своих талантов, способностей и мастерства. Это является источником энергии для карьеры. Если человек будет заниматься любимым делом и использовать свой талант, он получит вознаграждение в виде денег и материальных ценностей.

В астрологии покровителем денег является Юпитер, который в конце 2020 года выходит из знака Козерога, где был в статусе своего падения. Весь мир ощутил это влияние. Следующий транзит Юпитера по знаку Козерога будет через 12 лет. В 2021 году Юпитер движется по знаку Водолея, где проявляет себя намного свободнее, на два с половиной месяца заходит в знак Рыб, где имеет статус своего управления, поэтому для всех 2021 год окажется намного благоприятнее.

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Венера также характеризует и описывает понятие деньги, но она больше говорит о материальных ценностях, чем о конкретных деньгах. В 2020 году она была ретроградна в мае-июне. В 2021 году ретроградность Венеры начнется 19 декабря, что значительно увеличивает возможности для обретения прочного материального фундамента.

Знак Тельца говорит о стабильности и устойчивости в плане финансов и имущества. С ноября 2019 года в этом знаке находится Уран и будет еще здесь до 2026 года. В этот период финансовый успех зависит от способности и готовности приспосабливаться к переменам. Необходимо избавляться от ограничений и формировать коллективы единомышленников. Залог финансового успеха в 2021 году – конструктивный подход к делам и польза для общества. Интернет, новые информационные технологии, онлайн-бизнес все больше будет входить в жизнь каждого человека. Чтобы чувствовать себя комфортно в материальном плане, необходимо учиться работать в интернете, осваивать современные профессии и не бояться внедрять в жизнь что-то современное.

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Плутон продолжает движение по знаку Козерога, ограничения, наложенные Сатурном, закончились. В 2021 году ситуация в мировой финансовой системе стабилизируется. Плутон является владыкой подземного царства и считается Богом несметного богатства, огромных сокровищ, которые находятся именно под землей. Одним из символов Плутона является Рог Изобилия, желательно, чтобы в каждом доме этот символ присутствовал.

Более того, 2021 – это год Быка, что очень созвучно со знаком Тельца. Влияния космических ритмов таковы, что каждый получит шанс обрести финансовый успех, главное его рассмотреть и правильно воспользоваться. Важно также помнить, что, кроме материальных, есть и духовные ценности. Понимая это, человек сможет обеспечить свою финансовую стабильность.

Гороскоп для Овнов

Самообладание позволит вам полностью контролировать финансовые и материальные дела. Партнерство и знакомства в этом году обязательно будут полезны для финансового комфорта, хотя прогресс может быть медленным. Материальные успехи в течение года достигаются прежде всего благодаря упорному труду. Это год возрастания упорства, выдержки в делах и планах, усердия и хорошего отношения к вам со стороны руководства. Все это поможет вам в успешном продвижении. Возможен достаточно скромный, но важный для вас профессиональный и материальный прогресс.

Гороскоп для Тельцов

Благодаря нововведениям, а также работе в техническом секторе вы можете получить прибыль. Возможна смена сферы занятости либо полное обновление и реорганизация производства. Это год широких возможностей для оригинальной, творческой и индивидуальной самореализации. Будет сопутствовать удача в финансовых делах лишь в том случае, если вы работаете в коллективе и вам не чужды проявления прогресса в любом виде. Благоприятный период для денежных операций, продажи и покупок, финансовых сделок и инвестиций, в том числе в интернет-проекты.

Гороскоп для Близнецов

Развиваются многообещающие отношения с влиятельными людьми и покровителями. Удачное время для закрепления достигнутого успеха, а также для начала крупных проектов, открытия предприятий и заключения долгосрочных коммерческих сделок, подписания договоров. Можно заняться составлением плана работы, заложить материальный фундамент. Большая возможность творческого, профессионального самовыражения и достойного вознаграждения за проделанную работу. Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт и мудрость представителей старшего поколения.

Гороскоп для Раков

Вы можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных людей, официальных и правоохранительных органов. Хорошо, если вы поддерживаете благотворительные идеи — это позволит более эффективно привлекать ресурсы для поддержки социальных инициатив, что, конечно же, в результате будет полезно и для вас. Имеете возможность удачно решить юридические вопросы, связанные с имуществом и бизнесом. Заключайте сделки, подписывайте контракты. Этот период благоприятен для разумных финансовых инвестиций. Благоприятны связи с иностранцами, вложения в иностранный бизнес, коммерческие сделки за границей.

Гороскоп для Львов

Избегайте оптимистичной оценки своих дел, а также необдуманных расходов и покупок. Возможно, вам предстоит понести потери, которых вы могли бы избежать при более разумном ведении дел, привлечении помощи специалистов, экономии своих ресурсов. Вам может быть предложена сделка, прельщающая вас своим размахом, но впоследствии это принесет убытки. Особенно неблагоприятно протекают ваши дела за рубежом и с иностранными партнерами. Год благоприятен для реформирования старого производства, планирования, но на большие прибыли, вы вряд ли можете рассчитывать в 2021 году.

Гороскоп для Дев

Есть возможность получить довольно крупною прибыль. Также нельзя исключать удачное стечение обстоятельств, появление новых шансов и возможностей, благодаря партнерам, проверенных временем. Год хорош также для оформления важных документов, открытия новых и дочерних предприятий или своего бизнеса, при этом нужно использовать интернет-ресурсы. В период с мая по июль возникают сложности и препятствия в решении деловых и финансовых вопросов, надежды в этот период не оправдываются. Возможно столкновение с законом, проблемы с кредитами и налоговой инспекцией. Воздержитесь от новых контактов с иностранными или дальними партнерами.

Гороскоп для Весов

Удачное стечение обстоятельств принесет вам признание и денежные успехи. Финансовый уровень возрастет при минимальных затратах. Если вы хотите занять руководящий пост, пришло самое время устремиться к этой цели. Но, как и при любых удачных обстоятельствах, существует опасность неправильно распорядиться ими. Принимая слишком многое как должное, вы можете не почувствовать необходимости изменить существующее положение вещей и в результате упустите возможности. Хотя большинство ситуаций будут благоприятными, во многих случаях удача этого периода зависит от вашей готовности многое поменять в своей жизни.

Гороскоп для Скорпионов

Упорная работа, планирование и организованность, присутствовавшие в прошлом, принесут заслуженное вознаграждение. В течение года возникают ситуации и предложения, которые сначала кажутся радужными и перспективными, но по каким-либо причинам до завершения или подписания договоров дело не доходит. Это может привести вас в замешательство, к потере веры в себя. Но, спустя некоторое время, это оказывается для вас удачей (например, вы сохранили свое время и деньги, либо должность, на которую вы рассчитывали, сократили).

Гороскоп для Стрельца

Благоприятный период для решения финансовых проблем – получения и возврата долгов, кредитов, распределения совместных ресурсов. Удачные возможности следует рассматривать с двух точек зрения — прошлого и настоящего, то есть прошлые неудачи оказываются фундаментом для счастливого настоящего. Все благоприятные события в это время, даже если и кажутся сначала фантастическими и даже странными, в результате принесут весомый и продолжительный материальный результат. Вы сможете исправить ошибки, которые в прошлом привели к неудачам и воспользоваться приобретенным опытом, чтобы начать новый прибыльный проект.

Гороскоп для Козерогов

Вы имеете возможность решить важные финансовые и материальные вопросы. Период благоприятен для научных исследований и технологических разработок. Вопросы налогообложения, страхования, наследства и распределения снова станут актуальными. Если вы давно стремились к руководящему посту, пришло самое время занять его. Ваши действия окажутся конструктивными и привлекут к вам покровителей. Обращения за помощью будут удовлетворены, но от вас потребуется огромная выдержка, трудолюбие и дисциплина, умение слушать, выполнять вовремя работу и требования руководства.

Гороскоп для Водолеев

Возможны крупные изменения на профессиональном поприще или в бизнесе. Год удачен для смены места работы. Это важный период профессионального роста, поэтому стоит его использовать максимально. Смело проводите финансовые операции, уже в скором времени вы можете рассчитывать на прибыль. Взаимодействуйте с начальством и влиятельными лицами: вы получите понимание, поддержку, материальную помощь, похвалу, награды, сможете добиться повышения в должности. Удачный период для решения юридических вопросов, начала нового долгосрочного проекта. Возрастает ваша социальная значимость.

Гороскоп для Рыб

Длительные дальние командировки дадут прекрасные профессиональные и материальные результаты. Особенно удачный период – с мая по июль. Это хорошее время для обретения финансовой самостоятельности. Также в течение года напоминают о себе ошибки прошлых лет, но этот опыт даст вам чувство большой личной ответственности и возможности значительно приблизиться к жизненной цели. На производстве на вас возлагаются большие обязанности, но вознаграждение будет соответствующим. Вы получите признание, возможности творческого самовыражения и внедрения прогрессивных методов и идей, а это значительно улучшит финансовое положение.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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