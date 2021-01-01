Новый год 2021: дудл Google

Новый год 2021 стал главной темой праздничного дудла от сервиса Google.

Первый и один из главных праздников в году — Новый год 2021 — стал долгожданным для всех, кто устал от прошлого, пандемийного 2020 года.

После нажатия на дудл, оформленный яркими гирляндами, Google показывает результаты поиска по запросу Новый год 2021.

Также на картинке дудла — большие часы с птичкой, символизирующие приход Нового года.

Сразу после перехода окно браузера “засыпает” праздничным конфетти.

При нажатии на дудл пользователи попадали на приветствие и другие интересные новости, соответствующих запросу Новый год.

В конце декабря Google представил дудл под названием Соединение Юпитера и Сатурна 2020.

Астрономическое явление Юпитер и Сатурн 2020 совпало с днем ​​зимнего солнцестояния, а мощные импульсы и воодушевление для начала новых дел почувствовали почти все знаки зодиака.