Гороскоп удачи на 2021 год для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп удачи на 2021 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Удачу и везение в астрологии характеризует Юпитер – планета большого счастья, праздника, позитива и экспрессии.

С 19 декабря 2020 по 13 мая 2021 и с 29 июля по 28 декабря 2021 Юпитер движется по знаку Водолея. С 14 мая по 28 июля 2021-го Юпитер находится в знаке Рыб, потом в ретро-фазе вернется в Водолей до конца 2021-го.

Водолей – знак революций и обновлений, что приводит к техническому и социальному прогрессу. Дух свободы и тяга к справедливости будут на высоте, а некие скрытые ресурсы сделают мир лучше.

Читайте: Когда получится преодолеть пандемию: астропрогноз для Украины на 2021 год

В Водолее Юпитер чувствует себя комфортно. В 2021 году на 2,5 месяца Юпитер зайдет в знак Рыб, что принесет оптимизм и веру в светлое будущее.

Самые удачливые знаки зодиака в 2021 году

В 2021 году удача улыбнется Водолеям, а также Весам и в меньшей степени по сравнению с этими двумя знаками, Близнецам.

Это знаки воздушной стихии. Их представители преодолевает ограничения, которые мешали развитию и счастью. Очень благоприятный год для преподавательской деятельности, а также решения вопросов, связанных с зарубежьем.

Удачный год для помолвок и заключения официальных союзов, решения любых юридических вопросов. Главное, запомните, что любые связи в этот период обречены на успех: дружба, помолвка, брак. Эти отношения будут стабильны, а также их получится сохранить на длительный период.

Кроме того, приготовьтесь ко взлету в карьере, социальной и общественной жизни. Водолеям, конечно, повезет больше всего, но Весы и Близнецы также будут удовлетворены своим положением.

Однако нужно быть осторожными, ведь “легкая добыча” будет провоцировать лень, высокомерное отношение к окружающим, а это может препятствовать продолжительному успеху.

Знаки, которым придется потрудится ради своего везения

Стрельцам и Овнам также сопутствует везение, но все же придется приложить усилия, дабы поймать удачу за хвост. Дела, которые касаются любви и брака, станут более тесными и стабильными. Вас будет переполнять творческая сила, многие Стрельцы и Овны достигнут признания и получат поощрение, за хорошо выполненную работу. В этот период вы ощутите бодрость духа, а также прилив жизненных сил.

Ваша сфера влияния сильно расширится. Новые предпринимательские мероприятия наберут темп, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другое время.

Однако важно помнить, что ничего этого не будет без ваших усилий. Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт и мудрость представителей старшего поколения. Хорошо, если вы займетесь благотворительностью.

Некоторым знакам стоит набраться терпения

С 14 мая по 28 июля 2021 Юпитер находится в знаке Рыб, поэтому представителям этого знака сопутствует удача и везение, по крайней мере, появляются перспективы, планы, которые успешно будут воплощены в реальность уже в 2022 году. Также в эти 2,5 месяца в жизни Раков и Скорпионов происходит много счастливых событий.

Кульминация будет в следующем году. Самые смелые проекты и важные дела 2021 года представителям водной стихии – Рыбам, Ракам и Скорпионам — стоит планировать на период с 14 мая по 28 июля 2021. Для представителей знака Рака – год нейтральный, но намного легче, чем 2020-й. Именно Раки в 2021 году смогут расслабиться.

Также в эти 2,5 месяца в жизни Тельцов и Козерогов наступают значительные улучшения. Но без ваших стараний успех вряд ли возможен. Поэтому приготовьтесь работать в этот период, хотя, понятное дело – лето, отдых. Но вам нельзя упустить возможности этих 2,5 месяцев. Все, что происходит в этот период, окажется фундаментом для будущих успехов.

Для кого год будет непростым

Сложный год для Львов. Ситуация улучшится с 14 мая по 28 июля 2021. Во многом представители этого знака сами окажутся виновниками, если будут склонны к собственной переоценке, преувеличениям, своенравию, эгоизму. Есть угроза ошибочно сконцентрироваться на конфликтах.

Этот период может принести убытки, поэтому следует более осмотрительно размещать собственные ресурсы и не начинать никакой новой предпринимательской деятельности. Возможны сложности с юристами и властями. Все переговоры будут протекать очень не просто, могут появиться осложнения в банковских делах. Переоценка своей значимости для партнера и эгоизм усугубляют ситуацию.

У Скорпионов и Тельцов появляется много препятствий в течение 2021 года, кроме периода улучшения — с 14 мая по 28 июля 2021 года. Достаточно сложный год, приносящий не столько неудачи и потери сами по себе, сколько невозможность реализовать планы, а также идеи. Отложите их на будущий год – в 2022 они принесут успех. Не предпринимайте ничего важного в 2021 году!

Воздержитесь от необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Особенно неблагоприятны деловые контакты и сделками с иностранными гражданами и фирмами. Ухудшается состояние здоровья. Перегрузка печени может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому избегайте переедания, ограничьте себя в употреблении спиртного. Повышается опасность для беременности.

Для представителей знака Девы серьезный испытательный период с 14 мая по 28 июля 2021 года. Избегайте оптимистичной оценки своих дел, воздержитесь от любых проявлений деловой активности, уделите внимание лишь текущим вопросам. Вам может быть предложена сделка, прельщающая вас своим размахом, но в последствии из-за этого понесете убытки. В эти два с половиной месяца воздержитесь от новых контактов с иностранными или дальними партнерами, отложите поездки и командировки. У больных хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей возможны обострения. Лучше всего в период с 14 мая по 28 июля 2021 меньше активничать, заняться своим здоровьем, отдохнуть в этот период.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.