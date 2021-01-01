Согласно календарю праздников на январь 2021 года, украинцы получат два дополнительных выходных.

Сразу три дня подряд граждане будут отдыхать в начале нового года — с 1 по 3 января включительно, ведь 1 января — один из двух официальных выходных в январе — выпадает на пятницу.

Второй выходной 7 января на Рождество Христово приходится на четверг, поэтому было принято решение сделать пятницу, 8 января, тоже выходным. Это означает, что люди будут иметь длительные выходные с 7 до 10 января. В то же время такой перенос придется отработать в субботу, 16 января.

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Календарь праздников на январь 2021

1 января — Новый год, Всемирный день мира;

4 января — День хит-парада;

6 января — Сочельник;

7 января — Рождество Христово;

8 января — День метро;

11 января — Всемирный день “спасибо”;

14 января — Старый Новый год;

17 января — Всемирный день снега;

19 января — Крещение Господне;

20 января — День Автономной Республики Крым;

21 января — Международный день объятий;

22 января — День Соборности Украины;

25 января — День студентов (Татьянин день);

26 января — Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;

28 января — День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины;

29 января — День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут;

30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины;

31 января — Всемирный день ювелира.

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