В 2021 году жители Земли будут наблюдать четыре затмения с мая по ноябрь: два лунных и два солнечных.

Первое затмение в 2021 году ожидается 26 мая. В этот день произойдет полное лунное затмение. 10 июня земляне увидят кольцеобразное солнечное затмение, 19 ноября — частное лунное затмение, а 4 декабря — полное солнечное затмение в районе Антарктиды.

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Календарь затмений на 2021 год:

26 мая — полное лунное затмение.

4 декабря — полное солнечное затмение в районе Антарктиды.

10 июня — кольцеобразное солнечное затмение.

19 ноября — частное лунное затмение.

Во время солнечного затмения Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Это затмение возможно только в новолуние.

Во время лунного затмения Земля перекрывает солнечный свет Луне. Это означает, что тень от Земли падает на Луну.

Коридор затмений 2020

Коридор затмений 2020 повлияет на судьбу не только каждого человека, но и государств, и человечества в целом. Именно это явление спровоцировало ряд сложных событий в Украине и мире.

Астронумеролог Татьяна Долготович рассказала, что именно поэтому в 2020 году происходит много катаклизмов и негативных событий.