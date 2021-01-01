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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Лунные и солнечные затмения в 2021 году — даты

В 2021 году жители Земли будут наблюдать четыре затмения с мая по ноябрь: два лунных и два солнечных.

Первое затмение в 2021 году ожидается 26 мая. В этот день произойдет полное лунное затмение. 10 июня земляне увидят кольцеобразное солнечное затмение, 19 ноября — частное лунное затмение, а 4 декабря — полное солнечное затмение в районе Антарктиды.

Читайте:  Астропрогноз для Украины на 2021 год

Календарь затмений на 2021 год:

  • 26 мая — полное лунное затмение.
  • 4 декабря — полное солнечное затмение в районе Антарктиды.
  • 10 июня — кольцеобразное солнечное затмение.
  • 19 ноября — частное лунное затмение.

Во время солнечного затмения Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Это затмение возможно только в новолуние. 

Во время лунного затмения Земля перекрывает солнечный свет Луне. Это означает, что тень от Земли падает на Луну.

Календар затемнень Місяця і Сонця 2021

Коридор затмений 2020

Коридор затмений 2020 повлияет на судьбу не только каждого человека, но и государств, и человечества в целом. Именно это явление спровоцировало ряд сложных событий в Украине и мире.

Астронумеролог Татьяна Долготович рассказала, что именно поэтому в 2020 году происходит много катаклизмов и негативных событий.

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