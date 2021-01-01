Сегодня, 1 января, почти во всем мире празднуют Новый год, а также Всемирный день мира.

1 января отмечается День Бонифация и Новый год. Православная церковь отмечает день памяти Святого великомученика Вонифатия. Он считается небесным покровителем для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства. Поэтому ему часто молятся для избавления от алкоголизма.

В этот день именины отмечают владельцы таких имен: Илья, Тимофей, Григорий, Бонифаций, пер, Евтихий, Трифон, Аглая, Капитон.

1 января: приметы

В первый день года нужно отдыхать. Не стоит тяжело работать, иначе весь год будет тяжелым.

Нельзя выносить мусор — беду на себя накличете.

Торговцам в этот день следует хорошо уступить первому покупателю, чтобы весь год торговля была успешной.

Если утро теплое, то будет хороший урожай ржи.

Звездная новогодняя ночь обещает богатый урожай ягод.

Если деревья покрыты инеем, то будет благополучный год для сельскохозяйственных работ.

Месячная новогодняя ночь обещает богатый урожай бобовых культур.

Хорошо, если в этот день идет снег, — будет хороший урожай хлеба.

Если 1 января ветрено, то осенью соберете много орехов.

Что нельзя делать 1 января:

выносить сор из избы, ведь можно вынести счастье;

много работать сегодня, ведь новый год будет тяжелым;

ссориться и принимать нецензурную лексику;

оскорблять людей вокруг и встревать в конфликты;

заниматься тяжелым физическим трудом;

употреблять спиртное и злоупотреблять вредной пищей.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

Православные верующие будут праздновать Святвечер, Рождество, Старый новый год и Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали вечера в кругу семьи.