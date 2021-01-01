Погода на 1 января в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 1 января 2021 года в Украине будет облачной и с осадками, температура повысится, однако ночью местами будет мороз.

На Востоке синоптики прогнозируют облачность: днем до +4°, ночью местами до -1°.

На Западе во всех областях ожидается дождливая погода, дневная температура сравняется с ночной от +3° до +5°.

На Юге синоптики прогнозируют облачность, однако днем термометры покажут до + 12 °.

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На Севере также солнечно: температура ночью до +3°, днем до +7°.

В Центре целый день будет держаться облачная погода: ночью до +4°, днем до +9°.

В Киеве днем температура воздуха прогреется до +8°, вечером столбик термометра опустится до +4°.

Погода на 2021 в мире

Синоптики дали прогноз погоду в мире на 2021. По словам специалистов, новый год будет немного прохладнее, но несмотря на это оставаться одним из самых теплых. В 2021 году будет на 1 ° C теплее, чем регистрировали в доиндустриальную эпоху.

Подробный прогноз погоды на 2021 год в мире смотрите на Фактах ICTV.