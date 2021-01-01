Первый день нового 2021 года приходится на пятницу, 1 января. Для многих людей этот день — начало нового этапа в жизни.
Обычно люди встречают 1 января вместе с родными и друзьями. А потом активно поздравляют всех дальних родственников, знакомых и коллег.
Факты ICTV предлагают вам подборку прикольных поздравлений с первым днем года.
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Друзья, желаю в этот год
Вам не испытывать забот,
Чтобы со лба не капал пот,
Чтобы всегда был сытым рот
И денег вам невпроворот,
В друзьях чтоб не завелся крот,
Всегда держал надежды плот
И находился мелкий брод,
И в жизни новый поворот
Счастливым стал вам в этот год.
***
Желаю целый воз здоровья,
Благополучия прицеп,
Всегда отличного настроя
И счастья не терять рецепт!
Пусть будет воодушевленной
Душа весь год, полна надежд,
А тело будет закаленным
От всех болезней и от бед!
***
Вам желаю в Новый год
Жить без горя и забот!
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить,
Сразу проще станет жить!
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Пусть оливье не успеет пропасть, а холодец не успеет скиснуть. Пусть дарят подарки строго по списку. Поздравляю с Новым годом и от всей души желаю здоровья, веселья и счастья. И помни: никаких неврозов, склерозов и выносов мозга в новом году! Только положительные эмоции, только крутые идеи, только удачные дни! На старт, к новому успеху.
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Пусть сбудется то самое, о чем молчишь и боишься рассказать. Пусть не мучают сожаления о несбыточном, решайся и всегда иди на риск. Не бойся сесть при этом в лужу, ведь смех продлевает нам жизнь. С Новым годом!
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Пусть Новый 2021 год станет лучше, чем предыдущий. И рядом с вами всегда будут искренние, надежные друзья, а в личной жизни — любящий и преданный человек. Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций!
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В январе 2021 года украинцев ждет большой праздник — Рождество Христово. С полным перечнем дат можно ознакомиться в календаре праздников на январь 2021 года.