Первый день нового 2021 года приходится на пятницу, 1 января. Для многих людей этот день — начало нового этапа в жизни.

Обычно люди встречают 1 января вместе с родными и друзьями. А потом активно поздравляют всех дальних родственников, знакомых и коллег.

Факты ICTV предлагают вам подборку прикольных поздравлений с первым днем ​​года.

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Друзья, желаю в этот год

Вам не испытывать забот,

Чтобы со лба не капал пот,

Чтобы всегда был сытым рот

И денег вам невпроворот,

В друзьях чтоб не завелся крот,

Всегда держал надежды плот

И находился мелкий брод,

И в жизни новый поворот

Счастливым стал вам в этот год.

***

Желаю целый воз здоровья,

Благополучия прицеп,

Всегда отличного настроя

И счастья не терять рецепт!

Пусть будет воодушевленной

Душа весь год, полна надежд,

А тело будет закаленным

От всех болезней и от бед!

***

Вам желаю в Новый год

Жить без горя и забот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить!



***

Пусть оливье не успеет пропасть, а холодец не успеет скиснуть. Пусть дарят подарки строго по списку. Поздравляю с Новым годом и от всей души желаю здоровья, веселья и счастья. И помни: никаких неврозов, склерозов и выносов мозга в новом году! Только положительные эмоции, только крутые идеи, только удачные дни! На старт, к новому успеху.



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Пусть сбудется то самое, о чем молчишь и боишься рассказать. Пусть не мучают сожаления о несбыточном, решайся и всегда иди на риск. Не бойся сесть при этом в лужу, ведь смех продлевает нам жизнь. С Новым годом!

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Пусть Новый 2021 год станет лучше, чем предыдущий. И рядом с вами всегда будут искренние, надежные друзья, а в личной жизни — любящий и преданный человек. Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций!

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В январе 2021 года украинцев ждет большой праздник — Рождество Христово. С полным перечнем дат можно ознакомиться в календаре праздников на январь 2021 года.