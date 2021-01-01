Первый день нового года 2021 — поздравления в картинках

1 января — первый день нового года, его следует начать, как новый этап жизни. Первый день нового года — это время, когда необходимо продумать планы и загадать желания на следующий год, а также проанализировать предыдущий год и поблагодарить его за все.
Поздравьте родных, друзей и коллег с первым днем нового года и пожелайте им новых свершений и удачи в 2021 году.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.
Читайте: Выходные в январе 2021: в какие дни украинцы будут отдыхать
Поздравления с первым днем нового года в картинках
Календарь церковных праздников на январь
Первый месяц нового года предусматривает много важных церковных дат. В январе празднуют Рождество, святителя Василия Великого, Крещение Господне и другие.
Смотрите календарь церковных праздников на январь 2021, чтобы не пропустить важного праздника.