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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Поздравления с первым днем нового года в картинках

1 января — первый день нового года, его следует начать, как новый этап жизни. Первый день нового года — это время, когда необходимо продумать планы и загадать желания на следующий год, а также проанализировать предыдущий год и поблагодарить его за все.

Поздравьте родных, друзей и коллег с первым днем нового года и пожелайте им новых свершений и удачи в 2021 году.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

Читайте: Выходные в январе 2021: в какие дни украинцы будут отдыхать

Поздравления с первым днем ​​нового года в картинках

Первый день нового года 2021 — поздравления в картинках

Первый день нового года 2021 — поздравления в картинках

Первый день нового года 2021 — поздравления в картинках

Первый день нового года 2021 — поздравления в картинках

Первый день нового года 2021 — поздравления в картинках

Календарь церковных праздников на январь

Первый месяц нового года предусматривает много важных церковных дат. В январе празднуют Рождество, святителя Василия Великого, Крещение Господне и другие.

Смотрите календарь церковных праздников на январь 2021, чтобы не пропустить важного праздника.

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