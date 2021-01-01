Первый день нового года 2021 — поздравления в картинках

1 января — первый день нового года, его следует начать, как новый этап жизни. Первый день нового года — это время, когда необходимо продумать планы и загадать желания на следующий год, а также проанализировать предыдущий год и поблагодарить его за все.

Поздравьте родных, друзей и коллег с первым днем нового года и пожелайте им новых свершений и удачи в 2021 году.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

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Поздравления с первым днем ​​нового года в картинках

Календарь церковных праздников на январь

Первый месяц нового года предусматривает много важных церковных дат. В январе празднуют Рождество, святителя Василия Великого, Крещение Господне и другие.

Смотрите календарь церковных праздников на январь 2021, чтобы не пропустить важного праздника.