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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

До Нового года осталось 365 дней: реакция сети на 1 января

Сегодня ночью весь мир встретил Новый год 2021. Много людей отметили его по-разному: кто-то в кругу друзей и близких, некоторые в более шумной компании.

Несмотря на то, что 2020 год был многогранным, все люди благодарят его за бесценный опыт и счастье, которые он принес.

По этому поводу много пользователей социальных сетей публиковали смешные шутки про ушедший год. В частности, в Instagram было также много публикаций про Новый год 2021. Факты ICTV подготовили подборку лучших реакций на первый день 2021 года.

Реакция сети на первый день 2021

Лучшие реакции сети на первый день 2021

— Поздравляю. Вы пережили 2020 год, — шутят в посте.

 

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Публикация от rj3.exe (@nm_rj3)

— Ты готов к 2021 году? — пишут пользователи соцсетей.

 

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Публикация от Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero)

— Не чистил свои зубы с прошлого года, — шутят в меме.

 

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Публикация от ✌ (@trulybritishmemez)

Однако несмотря на всю сложность 2020 года, он был незабываемым и останется в памяти надолго. Это отмечает очень много людей.

 

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Публикация от «Поющие мамочки» (@poi_mamki)

В новогоднюю ночь более 30 тыс. человек пересекли границу Украины

В течение новогодней ночи 31,6 тыс. человек пересекли границу Украины. В частности, в страну приехало 20,4 тыс. граждан, а из нее выехало 11,2 тыс. людей.

Пограничники и в дальнейшем будут патрулировать границу с усиленными мерами безопасности на все зимние праздники. Государственная пограничная служба пожелала украинцам счастливых праздников и призвала граждан беречь себя.

Фото: Pixabay

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