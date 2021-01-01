Реакция сети на первый день 2021

Сегодня ночью весь мир встретил Новый год 2021. Много людей отметили его по-разному: кто-то в кругу друзей и близких, некоторые в более шумной компании.
Несмотря на то, что 2020 год был многогранным, все люди благодарят его за бесценный опыт и счастье, которые он принес.
По этому поводу много пользователей социальных сетей публиковали смешные шутки про ушедший год. В частности, в Instagram было также много публикаций про Новый год 2021. Факты ICTV подготовили подборку лучших реакций на первый день 2021 года.
Лучшие реакции сети на первый день 2021
— Поздравляю. Вы пережили 2020 год, — шутят в посте.
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— Ты готов к 2021 году? — пишут пользователи соцсетей.
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— Не чистил свои зубы с прошлого года, — шутят в меме.
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— Лепра (@leprasorium) January 1, 2021
— Пьяный Твиттер (@drunktwi) January 1, 2021
— Пьяный Твиттер (@drunktwi) January 1, 2021
— Пьяный Твиттер (@drunktwi) January 1, 2021
Однако несмотря на всю сложность 2020 года, он был незабываемым и останется в памяти надолго. Это отмечает очень много людей.
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В новогоднюю ночь более 30 тыс. человек пересекли границу Украины
В течение новогодней ночи 31,6 тыс. человек пересекли границу Украины. В частности, в страну приехало 20,4 тыс. граждан, а из нее выехало 11,2 тыс. людей.
Пограничники и в дальнейшем будут патрулировать границу с усиленными мерами безопасности на все зимние праздники. Государственная пограничная служба пожелала украинцам счастливых праздников и призвала граждан беречь себя.