Реакция сети на первый день 2021

Сегодня ночью весь мир встретил Новый год 2021. Много людей отметили его по-разному: кто-то в кругу друзей и близких, некоторые в более шумной компании.

Несмотря на то, что 2020 год был многогранным, все люди благодарят его за бесценный опыт и счастье, которые он принес.

По этому поводу много пользователей социальных сетей публиковали смешные шутки про ушедший год. В частности, в Instagram было также много публикаций про Новый год 2021. Факты ICTV подготовили подборку лучших реакций на первый день 2021 года.

Лучшие реакции сети на первый день 2021

— Поздравляю. Вы пережили 2020 год, — шутят в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rj3.exe (@nm_rj3)

— Ты готов к 2021 году? — пишут пользователи соцсетей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero)

— Не чистил свои зубы с прошлого года, — шутят в меме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✌ (@trulybritishmemez)

Однако несмотря на всю сложность 2020 года, он был незабываемым и останется в памяти надолго. Это отмечает очень много людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Поющие мамочки» (@poi_mamki)

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