Рабочая субботу и январе 2021 года будет только одна. По решению Кабинета министров Украины, которое было принято 30 сентября 2020 года, определяется, что рабочий день будет перенесен на 16 января.

Согласно распоряжению, руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочий день в январе с пятницы (8 января) на субботу (16 января).

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В Кабмине отметили, что такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней и заблаговременное планирование работниками своего отдыха и досуга.

Кроме того, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что перенос рабочего дня с пятницы (8 января) на субботу (16 января) создаст благоприятные условия для празднования в 2021 году 7 января — Рождества Христова.

Выходные в январе 2021

Выходные в январе 2021 будут насчитывать три дополнительных дня. Всего в январе 2021 19 рабочих и 12 выходных дней.

Новый год, 1 января, приходится на пятницу, поэтому украинцы будут в этот день дополнительный выходной. Рождество по юлианскому календарю, будут отмечать в четверг, 7 января, поэтому украинцы будут отдыхать 7 и 8 января.