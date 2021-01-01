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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Топ-3 счастливчиков! Каким знакам зодиака повезет в 2021 году

Рейтинг знаков зодиака, которым больше всего повезет в 2021 году, составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

За удачу и везение в астрологии отвечает Юпитер, который с 19 декабря 2020 по 13 мая 2021 и с 29 июля по 28 декабря 2021 будет двигаться по знаку Водолея.

Водолей – знак революций и обновлений, что приводит к техническому и социальному прогрессу.

Читайте: Восточный гороскоп на 2021 год: каким знакам зодиака улыбнется удача

В Водолее Юпитер чувствует себя комфортно, поэтому 2021 год в целом будет периодом восстановления и роста.

Топ-3 самых удачливых знаков зодиака в 2021 году

В 2021 году самыми везучими будут представители знака Водолей. Чуть меньше повезет Весам. Также в топе счастливчиков оказались представители знака Близнецы.

Гороскоп удачи на 2021 год для всех знаков зодиака

Это знаки воздушной стихии. Их представители преодолевает ограничения, которые мешали их развитию и счастью. Очень благоприятный год для преподавательской деятельности, а также решения вопросов,  связанных с зарубежьем.

Удачный год для помолвок и заключения официальных союзов, решения любых юридических вопросов. Главное запомните, что любые связи в этот период обречены на успех: дружба, помолвка, брак. Эти отношения будут стабильными, их получится сохранить на длительный период.

Кроме того, приготовьтесь ко взлету в карьере, социальной и общественной жизни. Водолеям, конечно, повезет больше всего, но Весы и Близнецы также будут удовлетворены своим положением.

Однако нужно быть осторожными, ведь “легкая добыча” будет провоцировать лень, высокомерное отношение к окружающим, а это может препятствовать продолжительному успеху.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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