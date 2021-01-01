Как правильно похмеляться — вопрос, который мучает многих людей, не умеющих правильно выпивать. Кто-то даже взял за привычку “перетерпеть”. Но на вопрос “Нужно ли похмеляться?” у профессионалов один ответ — нужно!
Как пить без похмелья и как помочь организму избавиться от симптомов похмелья, рассказала Фактам ICTV диетолог Юлия Поворознюк.
Какой прием алкоголя гарантированно “сшибет”
Прием суррогатов алкоголя приводит к сильной алкогольной интоксикации. Это — клей, одеколон, антифриз, боярышник и тд. А также, чем больше доза этанола в продукте, и чем больше объем выпитого, тем сильнее интоксикация.
Вредно ли терпеть похмелье
Похмелье — это транзиторное состояние и надо организму помочь восстановиться. Путем детоксикационной терапии:
- достаточный питьевой режим;
- прием сорбентов;
- прием витаминов группы В;
- прием глицина.
Сколько времени нужно для полного восстановления
Зависит от количества выпитого, частоты употребления алкоголя и стажа алкоголизма..
Существует ли “волшебная таблетка” от похмелья
Волшебной таблетки нет. Есть комплексный подход:
Детоксикационная терапия:
- активированный уголь;
- белый уголь;
- энтеросгель;
- реоН2О;
- минеральные воды: Боржоми, Поляна Квасовая.
Антиоксидантная поддержка:
- ацетилцистеин;
- витамины групы В;
- глицин;
- L-треонин;
- лимонная, янтарная кислота.
Обязательно ли есть во время похмелья
Лучше сделать разгрузочный день для восстановления организма и снижения затрат энергии на переваривание еды. Нужно умеренное употребление пищи:
Исключить:
- жареное;
- копченое;
- острое.
Рекомендованы: бульон или овощной суп + салаты из зелени..
Можно ли ходить в баню при похмелье
Зависит от степени похмелья. Лучше в баню не идти, а восстановиться дома, очень хорошо прогулки на свежем воздухе: ходьба, без интенсивных физических нагрузок.
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Пример полного цикла избавления от симптомов похмелья.
1. Вода теплая с лимоном;
2. Сорбент + стакан воды;
3. Контрастный душ, заканчивать процедуру прохладной водой;
4. Завтрак:
Рецепт 1: смузи из шпината, авокадо, семян льна, клубники, йогурта.
Рецепт 2: омлет из 2-х яиц с брокколи + салат из зелени, огурцов, заправленных оливковым маслом.
Минеральная вода (Боржоми);
5. Прогулка на свежем воздухе в спокойном темпе: ходьба.
6. Минеральная вода;
7. Сорбент за 2 часа до обеда.
Однако новогодние праздники — это не только отдых от повседневных дел и работы, но и время, когда мы иногда забываем о спорте и позволяем себе съесть бесполезную жирную или сладкую пищу.
Факты ICTV собрали несколько способов, как не поправиться на праздники и не забывать о своей фигуре.