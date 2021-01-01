Как правильно похмеляться — вопрос, который мучает многих людей, не умеющих правильно выпивать. Кто-то даже взял за привычку “перетерпеть”. Но на вопрос “Нужно ли похмеляться?” у профессионалов один ответ — нужно!

Как пить без похмелья и как помочь организму избавиться от симптомов похмелья, рассказала Фактам ICTV диетолог Юлия Поворознюк.

Какой прием алкоголя гарантированно “сшибет”

Прием суррогатов алкоголя приводит к сильной алкогольной интоксикации. Это — клей, одеколон, антифриз, боярышник и тд. А также, чем больше доза этанола в продукте, и чем больше объем выпитого, тем сильнее интоксикация.

Вредно ли терпеть похмелье

Похмелье — это транзиторное состояние и надо организму помочь восстановиться. Путем детоксикационной терапии:

достаточный питьевой режим;

прием сорбентов;

прием витаминов группы В;

прием глицина.

Сколько времени нужно для полного восстановления

Зависит от количества выпитого, частоты употребления алкоголя и стажа алкоголизма.

Существует ли “волшебная таблетка” от похмелья

Волшебной таблетки нет. Есть комплексный подход:

Детоксикационная терапия:

активированный уголь;

белый уголь;

энтеросгель;

реоН2О;

минеральные воды: Боржоми, Поляна Квасовая.

Антиоксидантная поддержка:

ацетилцистеин;

витамины групы В;

глицин;

L-треонин;

лимонная, янтарная кислота.

Обязательно ли есть во время похмелья

Лучше сделать разгрузочный день для восстановления организма и снижения затрат энергии на переваривание еды. Нужно умеренное употребление пищи:

Исключить:

жареное;

копченое;

острое.

Рекомендованы: бульон или овощной суп + салаты из зелени.

Можно ли ходить в баню при похмелье

Зависит от степени похмелья. Лучше в баню не идти, а восстановиться дома, очень хорошо прогулки на свежем воздухе: ходьба, без интенсивных физических нагрузок.

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Пример полного цикла избавления от симптомов похмелья

1. Вода теплая с лимоном;

2. Сорбент + стакан воды;

3. Контрастный душ, заканчивать процедуру прохладной водой;

4. Завтрак:

Рецепт 1: смузи из шпината, авокадо, семян льна, клубники, йогурта.

Рецепт 2: омлет из 2-х яиц с брокколи + салат из зелени, огурцов, заправленных оливковым маслом.

Минеральная вода (Боржоми);

5. Прогулка на свежем воздухе в спокойном темпе: ходьба.

6. Минеральная вода;

7. Сорбент за 2 часа до обеда.

Однако новогодние праздники — это не только отдых от повседневных дел и работы, но и время, когда мы иногда забываем о спорте и позволяем себе съесть бесполезную жирную или сладкую пищу.

Факты ICTV собрали несколько способов, как не поправиться на праздники и не забывать о своей фигуре.