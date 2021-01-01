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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

С бегом и без диет: как вернуться к тренировкам после праздников

Самым приятным в праздники является отдых от обычных дел, возможность просто поваляться на диване, отрешившись от проблем повседневной жизни. Ну, а раз ежедневные обязанности отменяются, то отменяются и тренировки с диетами.

Чтобы плавно, без лишнего стресса для организма выйти из праздничного настроения и вернуться к привычному распорядку дней, необходимо придерживаться нескольких принципов.

  • Не мучайте себя различными диетами или голодовками.

Гораздо эффективнее будет постепенно выходить из праздников, добавляя в свой график физические нагрузки.

  • Сделайте для себя план тренировок.

При этом учитывайте, что как минимум две недели вы не занимались, а эффективно накапливали лишние калории.

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  • Проводите кардиотренировки.

Они не только помогут быстрее избавиться от лишних килограммов, но и подготовят мышцы к дальнейшим тренировкам. Двадцатиминутное занятие каждое утро вернет вам силы и мотивацию.

  • Не пренебрегайте и силовыми тренировками.

Силовые тренировки два/три раза в неделю будут достаточными для улучшения фигуры после праздников.

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