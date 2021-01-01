1 января — первый день нового, 2021 года. Традиционно в эту дату украинцы поздравляют друг друга и желают всего самого лучшего.

С первым днем года связаны большие надежды на новую жизнь.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС с первым днем 2021 года.

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Новый год пришел, как штык!

Возглавляет его Бык.

В первый день года не зеваем:

За рога его хватаем!

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Двадцать первый — год удачи,

Бык курирует его.

В первый день года всех поздравляю,

Всего хорошего желаю!

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Я желаю в первый день года Быка

Всем удачи на века,

Мудрости, тепла, здоровья,

Жить в достатке и с любовью.

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Пусть Бычок вам принесет

В жизни новый поворот,

Только преданных друзей

И погожих ясных дней!

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Пожелаю в год Быка,

Чтобы стала жизнь легка,

Навсегда чтобы исчезла

С горизонта грусть-тоска.

Как начать жизнь с ноля в новом году

В новом году многие планируют начать жизнь с чистого листа.

По словам психологов, это вполне реально. Для этого нужно применять методики и менять мышление.

Подробнее о том, как начать новую жизнь на Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.