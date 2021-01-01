1 января — первый день нового, 2021 года. Традиционно в эту дату украинцы поздравляют друг друга и желают всего самого лучшего.
С первым днем года связаны большие надежды на новую жизнь.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС с первым днем 2021 года.
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Новый год пришел, как штык!
Возглавляет его Бык.
В первый день года не зеваем:
За рога его хватаем!
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Двадцать первый — год удачи,
Бык курирует его.
В первый день года всех поздравляю,
Всего хорошего желаю!
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Я желаю в первый день года Быка
Всем удачи на века,
Мудрости, тепла, здоровья,
Жить в достатке и с любовью.
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Пусть Бычок вам принесет
В жизни новый поворот,
Только преданных друзей
И погожих ясных дней!
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Пожелаю в год Быка,
Чтобы стала жизнь легка,
Навсегда чтобы исчезла
С горизонта грусть-тоска.
Как начать жизнь с ноля в новом году
В новом году многие планируют начать жизнь с чистого листа.
По словам психологов, это вполне реально. Для этого нужно применять методики и менять мышление.
Подробнее о том, как начать новую жизнь на Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.