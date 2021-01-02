Сегодня, 2 января в мире отмечают День узника. В Грузии это День судьбы, а в Японии — День счастливых снов. Кроме того, в этот день Кошачий Новый год.

2 января верующие почитают Иоанна Кронштадского — православного святого, жившего в XIX веке. Также в этот день молятся святого Игнатия Богоносца.

В этот день именины отмечают: Игнат, Даниил, Иван, Георгий и Юрий.

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2 января: приметы

Если на деревьях иней, погода будет ясной.

Звездное небо предвещает богатый урожай в течение всего года.

По приметам, какая погода 2 января, таким и будет месяц август. Если на улице слякоть и метель — холодным и дождливым, а если мороз и ясно — то жарким и солнечным.

Вечерняя заря имеет розовый цвет, а утро серое и мрачное — будет ясный день и вечер со слабым ветром. Ярко-желтый, а также золотистый, розовый, зеленоватый цвета вечерней зари — на сухую, часто ветреную погоду.

Облака идут против ветра — пойдет снег.

Белые облака — на ветер, синие — будет тепло.

Что нельзя делать 2 января

В этот день нельзя прясть и стирать.

Не стоит сегодня сквернословить и плохо думать о других.

Нельзя в этот день отказывать нуждающимся.

Нельзя сегодня также купаться, чтобы не смыть с себя счастья.

Календарь церковных праздников на январь

Факты ICTV публиковали полный календарь церковных праздников на январь 2021, где собрано немало важных дат.

Православные верующие будут праздновать Святвечер, Рождество, Старый новый год и Крещение Господне.

Традиционно украинцы ходили колядовать и щедровать, а также устраивали вечера в кругу семьи.