Когда колядуют в Украине 2021

Колядуют в Украине, по давним традициям, именно на Рождество Христово. Украинцы начинают колядовать в рождественский Сочельник, 6 января.

Также колядки поют весь день 7 января, непосредственно на Рождество Христово.

Считается, что колядки приносят в дом благополучие, достаток и здоровье. В знак благодарности хозяева одаривают колядников деньгами и сладкими вкусностями.

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В 2021 году колядовать можно будет в среду (6 января) и четверг (7 января).

Согласно традиции, ребята собирались вместе и ходили к людям петь колядки, желая хорошего урожая, благополучия в доме и здоровья.

Кроме того, в зависимости от региона Украины, были определенные различия относительно обряда колядования. В западных областях ходили с вертепом и действующими лицами: чертом, ангелом, иродом, волхвами, пастухами, смертью, царем, ослом.

В восточных областях колядовали с так называемым рогатым фонарем, который украшали фольгой и лентами. Внутрь ставили свечу и прикрепляли рога.

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