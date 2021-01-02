Когда щедруют в Украине 2021

Щедруют в Украине, по давним традициям, 13 января в вечер накануне Старого Нового года. Этот вечер еще называют Щедрым.

По обычаям щедруют только девушки и дети. До полуночи они должны обойти дома, желая счастья и благополучия хозяевам. В некоторых областях щедровать идут накануне Крещения, 18 января.

С древних времен считалось, что после захода солнца начинала шалить нечистая сила. Поэтому щедровки были своеобразной защитой дома и хозяев от нечистой силы.

Читайте: Церковный календарь на январь 2021

Перед началом щедровки в хозяина дома нужно спросить разрешения. Каждая из щедровок заканчивается пожеланиями здоровья и благополучия, а также щедрого урожая жителям дома.

Традиционно щедровальщики собираются небольшой компанией, поют короткие песни и даже могут играть на нескольких инструментах.

Как загадывать желание на новогодние праздники

Чтобы правильно загадать желание на новогодние праздники, нужно детально сформулировать его. В целом существует 10 способов правильно пожелать, чтобы твои мечты сбылись в 2021 году.