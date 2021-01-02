Когда колядуют и щедруют?
Колядовать в Украине начинают на Рождество — 7 января. Но в разных регионах колядники могут поздравлять хозяев со светлым праздником рождения Иисуса Христа в разные дни.
В частности, в западных областях колядуют 7 и 8 января. А вот в восточной части Ивано-Франковской области это начинают делать еще на Сочельник — 6 января.
В южных и восточных регионах коляда звучит в первый день Рождества, а на западном Подолье — на второй день праздников, 8 января.
Щедруют в Украине в разных областях на старый Новый год — 13-14 января.
Зачем ходят колядовать?
Колядовать в Украине ходят, чтобы делиться радостью с людьми и в своих песнях прославлять рождение Иисуса Христа.
Также в колядках обязательно отдают дань уважения всем членам семьи: хозяину, хозяйке и детям.
Можно ли колядовать в 2020 году?
Нет, колядовать начинают уже в 2021 году, на Рождество Христово.
Как правильно колядовать?
Перед тем, как идти колядовать, собирают группу из нескольких человек. Возглавляет ее мужчина или мальчик, который идет первым и несет звезду.
За ним должен идти звонарь. Его обязанность — нести большой звонок и оповещать людей о том, что идут колядники.
Третий по важности из колядников — мехоноша. Согласно обычаям, именно он несет мешок, куда хозяева складывают все подарки.
Лучшие колядки на Рождество
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
***
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
***
По всьому світу стала новина:
Діва Марія Сина родила.
Сіном притрусила,
В яслах положила
Господнього Сина.
Діва Марія Бога просила:
– В що ж би я Сина свого сповила?
Ти, небесний Царю,
Пришли мені дари,
Сього дому господарю.
Зійшли Ангели з неба до землі,
Принесли дари Діві Марії:
Три свічі воскові,
Ще й ризи шовкові
Ісусови Христови.
Засіяла звізда з неба до землі,
Зійшли Ангели к Діві Марії.
Співають Їй пісні,
Господній Невісті,
Радости приносять.
* Последние три строки каждого куплета повторяются дважды.