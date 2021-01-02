Колядовать в Украине начинают на Рождество — 7 января. Но в разных регионах колядники могут поздравлять хозяев со светлым праздником рождения Иисуса Христа в разные дни.

В частности, в западных областях колядуют 7 и 8 января. А вот в восточной части Ивано-Франковской области это начинают делать еще на Сочельник — 6 января.

В южных и восточных регионах коляда звучит в первый день Рождества, а на западном Подолье — на второй день праздников, 8 января.

Щедруют в Украине в разных областях на старый Новый год — 13-14 января.