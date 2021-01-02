Погода 2 января 2021 в Украине будет без осадков, а минусовая температура будет только на западе страны.

На Востоке днем без осадков и температура до +4°, ночью мокрый снег и температура до 0°.

На Западе во всех областях прогнозируется облачность без осадков: днем ​​до +7°, ночью местами до -3°.

На юге без осадков, преимущественно облачность: днем ​​столбик термометра достигнет отметки +9°, ночью до +2°.

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На севере облачно, ночью ожидается дождь. Температура до +4°, ночью до +2°.

В Центре преимущественно облачность без осадков: днем ​​до +6°, ночью до +2°.

В Киеве прогнозируется облачность и влажность без осадков. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +6°, ночью упадет до +2°.

Погода на 2021 в мире

Синоптики дали прогноз погоду в мире на 2021. По словам специалистов, новый год будет немного прохладнее, но несмотря на это оставаться одним из самых теплых. В 2021 году будет на 1 ° C теплее, чем регистрировали в доиндустриальную эпоху.

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