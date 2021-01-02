Погода 2 января 2021 в Украине будет без осадков, а минусовая температура будет только на западе страны.
На Востоке днем без осадков и температура до +4°, ночью мокрый снег и температура до 0°.
На Западе во всех областях прогнозируется облачность без осадков: днем до +7°, ночью местами до -3°.
На юге без осадков, преимущественно облачность: днем столбик термометра достигнет отметки +9°, ночью до +2°.
Читайте: Начало года будет умеренно теплым: погода на январь 2021
На севере облачно, ночью ожидается дождь. Температура до +4°, ночью до +2°.
В Центре преимущественно облачность без осадков: днем до +6°, ночью до +2°.
В Киеве прогнозируется облачность и влажность без осадков. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +6°, ночью упадет до +2°.
Погода на 2021 в мире
Синоптики дали прогноз погоду в мире на 2021. По словам специалистов, новый год будет немного прохладнее, но несмотря на это оставаться одним из самых теплых. В 2021 году будет на 1 ° C теплее, чем регистрировали в доиндустриальную эпоху.
Подробный прогноз погоды на 2021 год в мире смотрите на Фактах ICTV.