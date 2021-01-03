День ангела Сергея отмечают несколько раз в год, в том числе 3 января.

Красивое и лаконичное имя Сергей имеет римские корни и происходит от слова Sergius, то есть высокий, высокочтимый, знатный. По другой версии, имя произошло от латинского servi dei, что дословно переводится как слуга Бога.

Сергей – это благородный, добрый и надежный человек, настоящая опора для родных и друзей. Он ответственный, рассудительный и целеустремленный. Сергей как правило общительный, обаятельный и умеет расположить к себе людей. А еще он всегда остается на стороне справедливости, честности и правды.

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Сегодня Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Сергея. Отправьте открытки, СМС и стихи вашим знакомым, и пусть их всегда оберегает ангел-хранитель.

Душевные и добрые стихи и СМС-поздравления с Днем ангела Сергея

***

С праздником тебя, Сергей!

Жизнь пусть будет веселей,

Ярких красок для души,

Жизнь ты ими распиши!

Будь же добрым и люби,

Свою сказку сотвори.

Освещай другим сердца,

Будь умнее мудреца!

Ты здоровье не теряй,

Близких ты не забывай!

***

Желаю всей душой, Сережа,

Иметь успех тебе во всем!

Ведь по-другому быть не может,

Идешь ты к целям день за днем!

Всегда будь счастлив, улыбайся,

Не знай печалей и забот!

Прекрасной жизнью наслаждайся –

Поможет в этом твой ангел и Бог!

***

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!

***

Сергей, желаю счастья море,

Пускай не будет в жизни горя,

Пускай сопутствует успех,

Чтоб был ты, друг, счастливей всех!

Пускай удача рядом будет,

И только искренние люди,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать!

***

Поздравляю вас, Сергей, с именинами!

Сбудутся мечты пускай заветные!

И пусть чашей полной будет дом,

Чтоб любовь всегда царила в нем!

Вам вовек желаю не грустить,

Все, что нужно – сразу находить!

Пусть тоска навеки вас покинет,

И невзгоды с нею пускай сгинут!

***

Что Сергей – отличный парень –

Мы не скажем никому:

Он на радость нам подарен –

Поздравления ему!

Пусть великое везенье

Будет для него во всем!

Пусть в хорошем настроении

Пребывает день за днем!

***

Сергей, с праздником! Пусть в жизни будут всегда: любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатку расти!

Оригинальные открытки с Днем ангела Сергея

Календарь церковных праздников на январь

В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат. В частности, на 6 января приходится Сочельник, который продолжает цикл новогодне-рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне или Богоявление.