День ангела Юлии отмечают несколько раз в год, в том числе 3 января. В этот день православная церковь чтит память Иулиании Вяземской и Новотрожськой.

Происхождение имени Юлия

Юлия — это восточноевропейское женское имя, которое происходит из древнегреческого или латыни. Древнегреческий вариант означает пушистая, волнистая, а латинский — июльская или что из рода Юлиев.

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Обладательницы с этим именем одаренные уникальным чувством юмора и острым умом. Также для них характерна наблюдательность и сообразительность.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Юлии. Отправьте открытки, СМС и стихи вашим знакомым, и пусть их всегда оберегает ангел-хранитель.

Поздравление с Днем ангела Юлии в стихах и прозе

***

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печали к тебе не подпускает,

Пусть неудача от тебя бежит,

Пускай удача тебя часто посещает.

Для тебя сегодня, Юлечка, все нежные слова,

Пусть будет жизнь твоя, как река полна,

Пусть все проблемы решаются легко,

Пускай в судьбе всё будет очень хорошо.

***

Юлечка! Твой день в году один —

Светлых, славных, добрых именин!

Самая родная в мире ты —

Мы несем подарки и цветы!

Стройную, веселую, любя,

Воспеваем в одах мы тебя

И желаем счастья и добра

Юлии — ура, ура, ура!



***

В День ангела я поздравляю

Красотку-Юленьку мою.

Пусть счастье, мир преображая,

Раскрасит ярко жизнь твою.

Не будет грусти и печали,

Легко проходит каждый день.

Успех дела твои венчает,

И ангела накроет сень.



***

Юля! С праздником! С именинами! Будь всегда молодой и красивой, улыбчивой и добродушной! Живи долго и испей чашу жизни до дна! Иди по жизни, гордо подняв голову и наслаждайся каждым мгновением! Желаю, чтобы на пути твоём попадались только верные друзья и отзывчивые люди! А ещё желаю получить в этот день миллион прекрасных эмоций!

***

Юльчик, ты само очарование! Так пусть же сегодня, в твои именины, перед тобой не устоит ни один мужчина! Пусть преклоняются перед твоей красотой и открывают тебе свои сердца! Желаю с головой окунуться в любовный омут и встретить того единственного, который и станет истинным смыслом твоей жизни! Любви тебе, родная!

***

Поздравляю тебя, дорогая Юленька. Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.

***

Поздравления в картинках

Календарь церковных праздников на январь

В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат. В частности, на 6 января приходится Сочельник, который продолжает цикл новогодне-рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне или Богоявление