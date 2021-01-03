3 января в мире отмечают День соломинки для коктейлей. Согласно легендам, ее изобрел американец Марвин Стоун и в 1888 году зарегистрировал патент.

Мужчина решил выпить коктейль из ржаной соломинки. Его взбесило, что она сильно промокла, и он решил сделать ее самостоятельно с более прочного материала.

3 января — какой сегодня праздник

3 января православные христиане чтят память святителя Петра (в народе 3 января называют День Петра) и мученицы Иулиании.

Католики почитают память покровительницы Парижа Женевьевы.

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Именины 3 января

3 января День ангела отмечают: Петр, Юлиана (Ульяна), Михаил, Никита, Сергей и Юлия.

Приметы на 3 января

В этот день принято выходить на улицу и громко кричать. Если слышится эхо — скоро начнутся морозы.

Если нет снега, а есть сильные морозы — лето будет засушливым.

Утром красное небо — ожидайте метель.

Что нельзя делать 3 января

Не стоит желать кому-то счастья и здоровья. В древности считалось, что пожелания сбудутся с точностью до наоборот.

Нельзя подглядывать за кем-то или подслушивать чужие разговоры.

Не надо поднимать вещи с земли и давать обещания.

Календарь церковных праздников на январь 2021

Первый месяц нового года имеет немало важных церковных дат. Среди важнейших праздников в январе — Рождество Христово (7 января) и Крещение Господне (19 января).

Смотрите подробный календарь праздников на январь 2021 на Фактах ICTV.