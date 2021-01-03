Погода 3 января в Украине будет теплой, осадков не ожидается, однако во всех регионах будет облачно.

На юге днем ​​+3, +6. Ночью столбик термометра может опуститься максимум до 0,2.

На севере днем ​​+1, +2, а ночью 0, -1. В западных регионах синоптики прогнозируют от +2 до +7, ночью от 0 до -3. В восточных областях преимущественно 0,2, а ночью -1, -3.

В столице Украины ожидается +2,4, а ночью столбик термометра опустится до -1,1.

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Прогноз погоды на январь 2021

Погода в январе 2021 будет умеренно теплой, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне -9 … + 9.

В первые недели ожидается от -3 днем, а ночью до -8. Смотрите подробный прогноз погоды на январь 2021 на Фактах ICTV.