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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Облачно и без осадков: погода в Украине на 3 января (КАРТА)

Погода 3 января в Украине будет теплой, осадков не ожидается, однако во всех регионах будет облачно.

На юге днем ​​+3, +6. Ночью столбик термометра может опуститься максимум до 0,2.

На севере днем ​​+1, +2, а ночью 0, -1. В западных регионах синоптики прогнозируют от +2 до +7, ночью от 0 до -3. В восточных областях преимущественно 0,2, а ночью -1, -3.

В столице Украины ожидается +2,4, а ночью столбик термометра опустится до -1,1.

прогноз погоди в Україні на 3 січня

Читайте: Синоптики дали прогноз погоды на 2021 год в мире

Прогноз погоды на январь 2021

Погода в январе 2021 будет умеренно теплой, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне -9 … + 9.

В первые недели ожидается от -3 днем, а ночью до -8. Смотрите подробный прогноз погоды на январь 2021 на Фактах ICTV.

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