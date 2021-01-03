Календарь праздников на 2021 год в Украине будет насыщенным. Начнется год с нескольких дополнительных выходных на новогодние праздники. Всего в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.
В календаре на 2021 год будет более десятка официальных праздничных дней.
Календарь государственных и нерабочих дней в Украине в 2021 году:
- 1 января — Новый год;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — День труда;
- 2 мая — Пасха;
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 20 июня — Троица;
- 28 июня — День Конституции;
- 24 августа — День независимости;
- 14 октября — День защитника Украины;
- 25 декабря — Рождество Христово.
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Кроме того, если нерабочий день припадает на субботу или воскресенье, выходной переносится на следующий день после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:
- суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;
- выходной день в воскресенье, 9 мая — на понедельник, 10 мая;
- выходной день в воскресенье, 20 июня — на понедельник, 21 июня;
- выходной день в субботу, 25 декабря — на понедельник, 27 декабря.
Календарь православных праздников 2021
Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата 2021 году припадает на 2 мая.
В церковном календаре на 2021 год верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также — в какие дни нужно поминать умерших родственников.