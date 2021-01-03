3 января празднуют свои именины Никиты. В этот день церковь отмечает — день памяти святой великомученицы Юлиании.

Никита — имя греческого происхождения, в переводе означает победитель.

Факты ICTV собрали лучшие открытки с Днем ангела Никиты, чтобы вы могли поздравить своих друзей с таким именем.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

Календарь церковных праздников на январь

В январе украинцы будут праздновать ряд крупных церковных праздников. Среди них — Рождество Христово 7 числа.

Подробный календарь церковных праздников на январь 2021 читайте на Фактах ICTV.