Многие известные мультсериалы в одной из серий обращаются к тематике Рождества. Часто силы зла хотят испортить праздник, но положительные персонажи побеждают. Праздничные мультфильмы про Рождество — в материале Фактов ICTV.

Олаф и холодное приключение

Анна и Эльза хотят отметить Рождество в большом кругу друзей, но сестрам не хватает знаний о традициях Рождества. На помощь приходит снеговик Олаф.

Полярный экспресс

Ребенок верит в Санта Клауса, вопреки тому, что все его друзья говорят, что это выдумки. Накануне Рождества мальчик вдруг получает возможность поехать к нему.

Микки: Однажды под Рождество

Микки Маус собирается с друзьями, чтобы поделиться историями о магии Рождества. Гуфи расскажет о своих приключениях. Племянники Дональда повествуют, как мечтали, чтобы Рождество было ежедневно.

Гринч

Гринч живет в пещере подальше ото всех, но люди готовят грандиозное празднование. Они шумят, поэтому Гринч решил похитить зимние праздники.

Хранители снов

В центре сюжета несколько волшебных героев. Они трудятся на благо детишек всего мира. Но злые духи хотят разрушить веру детей в чудеса. Хранители снов призывают на помощь парня по имени Ледяной Джек.

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Клаус

Когда Джеспер провалил обучение в академии почты, отец парня отправил его на перевоспитание на остров. Джесперу нужно отправить шесть тыс. писем, но местные жители не пользуются почтовыми услугами. Парень хочет признать задачу невыполнимой, но неожиданно находит союзника в лице лесоруба Клауса.

Шрек Мороз, зеленый нос

Накануне зимних праздников Шрек хочет сделать своей жене сюрприз. Он организовывает празднование, но сталкивается с трудностями, потому что мало знает про Рождество.

Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество

Белль решает устроить рождественский ужин и нарядить елку. Девушка еще не догадывается, что Чудовище ненавидит Рождество.

Том и Джерри: История о Щелкунчике

Мышонок переносится в волшебное королевство с конфетным лесом и поющими снежинками. Том портит весь праздник Джерри — сеет хаос в праздничном месте.

Том и Джерри: Маленькие помощники Санты

Том хотел получить подарок, поэтому отправился на северный полюс к Санте. Однако Джерри уже жил там определенное время. Между ними начался сумбур и непонятно чем бы все закончилось, однако Санте понадобилась помощь.

Барби: Рождественская история

Экранизация Рождественской Истории Диккенса в стиле Барби. Она рассказывает о самовлюблённой принцессе Иден, которая даже в Рождество заставляла работать своих подчиненных. Только три волшебных духа рождества сумели смягчить ее сердце.

Ледниковый период: Гигантское Рождество

Сид случайно попал в черный список Санты. Ленивец летит на северный полюс просить прощения. Он хотел все исправить, но только усугубил положение.

Рождественский Мадагаскар

Санта Клаус спешит доставить подарки детям к Рождеству, но его сани ломаются. Лев Алекс по ошибке сбивает Санту в красной одежде.

Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях

Все готово к Рождеству, но не все звери в зоопарке счастливы. Пингвин тайно покидает свой дом, чтобы им помочь.

Винни Пух: Рождественский Пух

Волшебный лес уже оправился от нашествия злодеев благодаря помощи Кристофера Робина. За плечами друзей много приключений, а сейчас нужно повеселиться, потому что скоро будет Рождество.