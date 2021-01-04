В рождественскую ночь с 6 на 7 января принято гадать. Девушки издавна пытались узнать свою судьбу и использовали для этого огромное количество гаданий.

Сегодня Факты ICTV собрали топ-10 лучших гаданий на Рождество: на суженого, на удачу, на богатство и исполнение желаний.

Гадание на суженого, замужество и детей

В рождественскую ночь издавна девушки бросали за ворота башмачок и смотрели, куда он упадет. В какую сторону башмак обращен носом, там и живет жених. Если же башмак упал носом к воротам девушки, значит в следующем году не суждено выйти замуж. На святки нужно взять белый лист бумаги, кольцо и стакан с водой. Бумагу нужно посыпать пеплом, поставить сверху стакан с водой, бросить туда кольцо и смотреть на него, пока не появится образ будущего жениха. В рождественскую ночь нужно налить в стакан воду и бросить в него кольцо. Стакан следует вынести на мороз и дождаться, пока вода замерзнет. Перед тем, как отправиться спать, занесите стакан в дом и посмотрите на кольцо. Сколько ледяных бугорков на кольце образовалось, столько родится сыновей, а сколько ямочек – столько и дочек пошлет судьба.

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Гадание на удачу и исполнение желаний

Гадание на удачу и исполнение желаний для тех, у кого в доме живет кошка. Загадайте желание и позовите четвероногого любимца. Внимательно смотрите, с какой лапы кошка переступит порог комнаты. Если с левой – желание непременно сбудется в следующем году, а если с правой – нет. Возьмите банку с пшеницей и подержите над ней левую руку, мысленно загадывая желание. Затем возьмите горсть пшеницы и рассыпьте ее на столе. Пересчитайте зерна. Если выпадет нечетное количество – желание сбудется, если четное – нет. Возьмите книгу в рождественскую ночь и подержите ее в руках, мысленно задавая интересующий вопрос. Откройте книгу и прочтите первые две-три строки, которые первыми попадутся на глаза. В этих строках будет ответ на ваш вопрос.

Гадание на будущее

1. Гадание на воске проводится и в рождественскую ночь, и на все святочные вечера. Возьмите миску с водой и свечу. В полночь зажгите свечу и подержите ее над миской, давая воску стечь. Повторите это действие два-три раза, пока в воде не образуется достаточное количество застывших восковых капель. Внимательно посмотрите на образовавшиеся фигурки и знаки:

большие капли – к большим и радостным событиям;

капли в виде полос – к дальней дороге;

звездочки – жди своего звездного часа в следующем году;

крест из воска – к болезням и утратам близких людей;

дом из воска – к замужеству и семейной жизни;

кольцо из воска – к скорому замужеству;

шар, диск – к стабильности и процветанию;

цветок из воска – к любви и замужеству.

2. Разместите на столе в произвольном порядке стакан, ножницы, монетку, бумажную денежку, лук, кольцо, крупу и хлеб. С закрытыми глазами выберите предмет. Стакан предвещает мужа-пьяницу, ножницы – частые покупки, монетка – бедность, бумажная денежка – богатство, лук – слезы, кольцо – замужество, хлеб и крупа – удачу, исполнение желаний, богатство.

3. Соберитесь в темной комнате в небольшой компании из трех-четырех человек. Зажгите свечи и сядьте так, чтобы на стене появились тени. Чья тень окажется самой вытянутой, для того новый год станет удачливым и принесет много радости.

Гадание на деньги

Возьмите три листка бумаги и разрежьте их на 15–20 фрагментов одинакового размера. На половине напишите денежные знаки – доллары, евро. Другую половину бумажек оставьте чистыми. Опустите листочки бумаги в непрозрачный мешочек, перемешайте и захватите горсть. Чем больше бумажек с символами денег выпадет, тем более удачливым в финансовом плане будет год. Гадание на деньги, которое можно проводить в компании. Возьмите три тарелки и одну купюру. Положите деньги на тарелку. Закройте глаза и попросите другого гадающего спрятать купюру под любую тарелку. Затем попытайтесь найти тарелку, под которой спрятана купюра. Если удастся отгадать с первого раза – в наступившем году ждите богатства.

Чтобы год стал удачным, не забудьте на Рождество поздравить всех друзей и близких. Это можно сделать с помощью удивительной открытки. Инструкция, как изготовить такой подарок своими руками – в материале Фактов ICTV.