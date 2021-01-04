Блюда на Святвечер — что готовить (12 блюд)

В канун Рождества каждая хозяйка задумывается над тем, что приготовить на Святвечер (Сочельник).
Украинские верующие придерживаются главного правила Сочельника — рождественский ужин обязательно должен быть постным.
Факты ICTV собрали рецепты 12 блюд, которые можно подать на Святвечер 6 января.
Читайте: Что приготовить на Рождество 2021: блюда и продукты
Кутья
Фото: dreamstime.com
Ингредиенты:
- пшеничная крупа — 1 стакан
- мак — 1/2 стакана
- очищенные грецкие орехи — 1 стакан
- изюм — 1/2 стакана
- курага — горсть
- мед — по вкусу.
Приготовление:
Пшеничную крупу промываем и замачиваем на 4-5 часов в холодной воде. После того, как крупа размокнет, воду сливаем. Пересыпаем крупу в кастрюльку и доливаем 2 стакана воды. Ставим вариться на небольшой огонь. Через 1,5 часа, когда крупа сварится, ее нужно остудить.
Мак заливаем крутым кипятком, даем остыть, сливаем воду и растираем. Можно пропустить его 2-3 раза через мясорубку – результат будет приблизительно такой же. Изюм и курагу тоже заливаем кипятком и даем немного настояться. Сливаем воду. Курагу нарезаем небольшими кусочками. Орехи можно нарезать кусочками, а можно просто покрошить.
Остывшую пшеничную крупу перекладываем в глубокую посудину, осторожно перемешиваем с приготовленными вкусными добавками и приправляем медом.
Узвар
Фото: dreamstime.com
Ингредиенты:
- сушеные яблоки — 200 г
- мед — 4 ст. л.
- вода — 1,5 л.
Приготовление:
Сушеные яблоки перебрать, промыть и сложить в миску или кастрюлю. Вскипятить 1,5 л воды, залить яблоки крутым кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 4 часа. Процедить узвар через мелкое сито. Добавить мед, размешать до полного растворения.
Винегрет с фасолью
Ингредиенты:
- свекла — 1 шт.
- картофель — 2 шт.
- огурцы соленые — 2-3 шт.
- фасоль — 150 г
- лук репчатый — 1 шт.
- соль, перец молотый черный, растительное масло — 4 ст. л.
Приготовление:
Свеклу и картофель вымыть, залить холодной водой и варить отдельно до готовности. Готовые овощи охладить и очистить от кожуры.
Белую фасоль залить холодной водой, оставить на несколько часов или на ночь. Отварить до готовности и остудить. Картофель и свеклу порезать маленькими кубиками. Огурцы очистить от кожицы и порезать кубиками. Лук мелко порезать.
Соединить все ингредиенты и заправить растительным маслом. Посыпать солью и молотым черным перцем, хорошо перемешать.
Постный борщ
Ингредиенты:
- 2-3 шт. картофеля
- 1-2 шт. лука
- 1 морковь
- 1 свекла
- 200 г белокочанной капусты
- 50 г сушеных белых грибов
- пол стакана фасоли
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. томатной пасты
- соль, перец, лавровый лист и другие специи — по вкусу.
Приготовление:
Перед приготовлением борща на ночь замочите в воде фасоль, а за час до готовки – намочите сушеные грибы. Налейте в кастрюлю два литра воды, добавьте фасоль, щепотку соли и лавровый лист, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите фасоль в течение получаса.
Пока варится фасоль, подготовьте овощи: лук, морковь и свеклу нарежьте соломкой, а чеснок нарубите ножом. Добавьте овощи в борщ и варите вместе с фасолью около 15 минут. Затем добавьте грибы и нарезанный кубиками картофель.
Доведите постный борщ до кипения и варите до готовности картофеля. Затем добавьте томатную пасту и размешайте. Через пять минут добавьте измельченную до тонкой соломки капусту. Посолите, поперчите, подержите борщ на огне в течение еще пяти минут, после чего выключите и дайте настояться.
Голубцы с рисом и грибами
Ингредиенты:
- 10-15 капустных листьев
- пол стакана риса
- 1 морковь
- 1 шт. репчатого лука
- 300 г шампиньонов
- соль, перец, чеснок и томатная паста — по вкусу.
Приготовление:
Отварите рис до полуготовности и отложите. Если в томатной пасте достаточно соли, то солить рис на этапе варки не стоит. Поставьте на огонь глубокую кастрюлю с водой. Листы капусты промойте под холодной водой и просушите с помощью чистого полотенца. Опускайте листы в кипящую воду и проваривайте в течение одной минуты. Вытаскивая капусту из кипятка, сразу же окунайте листы в холодную воду.
К наполовину готовому рису добавьте тертую морковь и мелко нарезанные грибы. Затем выкладывайте начинку в центр каждого капустного листа и заворачивайте в конвертики. Выкладывайте голубцы в толстостенную кастрюлю, заливайте стаканом воды, томатной пастой, добавляйте рубленый чеснок, соль и перец. Тушите голубцы до полной готовности, пока вода не выкипит, а соус не загустеет.
Запеченный лосось
Ингредиенты:
- стейки лосося
- соевый соус
- лимонный сок
- приправа для рыбы
- свежая зелень.
Приготовление:
Возьмите стейки лосося, смажьте их соевым соусом и посыпьте приправой для рыбы. Поставьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте полчаса. Готового лосося сбрызните лимонным соком и украсьте свежей зеленью. Когда рыба немного остынет, для красивой подачи ее можно переложить на листья салата.
Салат из краснокочанной капусты
Ингредиенты:
- краснокочанная капуста — 200 г
- маленькое яблоко — 1 шт.
- грецкие или кедровые орехи — горсть
- сок лимона — 1/2 шт.
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соль, пряности — по вкусу.
Приготовление:
Краснокочанную капусту помыть и тонко нашинковать. Посолить, сбрызнуть лимонным соком. Помять руками и оставить на 15 минут. Тем временем нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке яблоко. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоко не потемнело.
Грецкие орехи порубить ножом. В миске перемешать капусту, яблоко и орехи. Заправить оливковым маслом и подавать к столу.
Грибная запеканка
Ингредиенты:
- 10 шампиньонов
- 5 луковиц
- пол стакана растительного масла
- стакан панировочных сухарей
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Грибы необходимо очистить, отварить до готовности и мелко порезать. Обжарить на растительном масле лук. Смешать с панировочными сухарями и добавить в грибы. Разровнять массу, посыпать специями и добавить две-три ложки грибного бульона. Тщательно все перемешайте.
Посыпать оставшимися сухарями форму для запекания, выложить на них подготовленные грибы. Закрыть фольгой и выпекать в духовке до готовности при 180 градусах.
Вареники с вишней
Тесто:
- 200 мл кефира
- 1 яйцо
- 350 г муки
- 1 ст. л. растительного масла
- пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды.
Начинка:
- 500 г вишни
- пол чайной ложки корицы
- 4 ст. л. сахара
- 1 чайная ложка кукурузного крахмала.
Приготовление:
Для теста смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Затем постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая тесто. Когда тесто станет плотным, его нужно замешивать руками, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. После этого скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в теплое место на полчаса.
Тем временем займитесь начинкой. Удалите из вишен косточки. В отдельной емкости смешайте корицу, крахмал и две-три столовые ложки сахара. Затем соедините вишню с сахарно-крахмальной массой и перемешайте.
Начинайте лепить вареники. С помощью стакана вырезайте из раскатанного теста кружочки, затем каждый кружочек посыпайте сахаром и выкладывайте вишневую начинку. Заворачивайте тесто в вареник, соединяя противоположные края. Сформированные вареники выкладывайте на посыпанную мукой доску, а затем бросайте в кипяток. Варите вареники, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут. Готовые вареники полейте сливочным маслом, посыпьте сахаром и подавайте к столу.
Овощное рагу с грибами
Ингредиенты:
- 600 г кабачков
- 2 средних морковки
- 1 крупный красный сладкий перец
- 4 помидора
- 2 луковицы
- 1 корень петрушки
- 200 г шампиньонов
- 300 г консервированной фасоли
- соль и специи — по вкусу.
Приготовление:
Овощи тщательно вымыть, очистить. Кабачки с морковью — мелко нарезать, перец — соломкой, петрушку и лук — измельчить, помидоры — крупными кубиками, шампиньоны — на 3-4 части. Разогреть в сотейнике оливковое масло, обжарить до золотистого цвета лук и петрушку, около 5 мин. Добавить морковку, кабачки, соль.
Через 7 минут — грибы и перец. Через 5 минут — помидоры. Добавить пару столовых ложек воды, проверить соль, специи, накрыть крышкой. Через 5 минут — добавить фасоль и пару столовых ложек жидкости из банки. Готовить еще минут 5-10, подавать на стол вместе с зеленью.
Фруктовые конфеты
Ингредиенты:
- 300 г сухофруктов: курага, изюм и чернослив (можно взять свои любимые сухофрукты)
- 100 г орехов: грецких и фундука
- какао-порошок или кокосовая стружка для украшения.
Приготовление:
Промойте и ошпарьте кипятком сухофрукты. Затем измельчите их в блендере или мясорубке. Также измельчите грецкие орехи, а фундук оставьте целым. Смешайте орехи с сухофруктами и начинайте формировать конфеты: возьмите орешек фундука и скатайте вокруг него шарик из ранее приготовленной массы.
Готовую конфету обваляйте в какао-порошке или кокосовой стружке. Чтобы конфеты были слаще, в начинку можно добавить мед.
Запеченный лаваш с овощами
Ингредиенты:
- 3 листа тонкого лаваша
- 200 г свежей капусты
- 1 репчатый лук
- 1-2 помидора
- 150 г моркови по-корейски
- 100 г маринованных грибов
- томатная паста.
Приготовление:
Нашинкуйте тонкой соломкой капусту и протушите ее на сковородке. Промойте помидоры и нарежьте кубиками, мелко нарубите лук, измельчите грибы. Если морковь по-корейски слишком длинная, немного измельчите и ее.
Затем разложите на рабочей поверхности лист лаваша, смажьте его томатной пастой и выкладывайте подготовленные овощи. Аккуратно заверните лаваш в рулет и поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 15 минут до образования золотистой корочки.
Времени на приготовление рождественского ужина хватит, поскольку 6 и 7 января выходные, то есть Сочельник и Рождество.
Подробнее о церковных праздниках в январе 2021 в Украине узнавайте на Фактах ICTV.