День ангела Дмитрия (4 января): поздравления в СМС и открытках

4 января — День ангела Дмитрия.

Дмитрий — мужское имя, которое происходит из Древней Греции. Оно связано с богиней земли и плодородия — Деметрой.

Значение имени: посвященный богине Деметре, земледелец.

Характер: В детстве Дмитрий активный и веселый. Родителям нужно постоянно за ним следить, ведь из-за неусидчивости, парень постоянно попадает в неприятности: подерется в саду, сломает игрушки и прочее.

Взрослый Дмитрий — не такой, как в детстве. Он спокойный, уравновешенный и уверенный в себе человек. Дмитрий — карьерист, поэтому ставит на первое место именно профессию, а не отношения. В любви мужчина привык выказывать свои чувства делом, а не словом. Но для этого рядом с ним должна быть идеальная женщина.

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Формы имени: Дима, Димон, Митя, Митяй, Димочка, Митька, Димчик, Димончик, Димуля, Димулька.

СМС-поздравления с Днем ангела Дмитрия:

***

Хочу удачи пожелать,

Не стоит и переживать —

Пусть лучшее произойдет,

Пускай тебя удача ждет!

Везенье бьется через край —

Ты, главное, не унывай!

Ведь, Дима, скоро повезет,

Большой успех к тебе придет!

***

Дима, в праздник поздравляю

И в День ангела желаю

Я уныния не знать,

Бесконечно процветать,

И всегда веселым быть,

И родных своих любить,

Чтобы не было невзгод,

Пусть тебя удача ждет!

***

Дима, праздник наступил,

От души тебе желаю

Я терпения и сил,

В именины поздравляю —

Пусть любовь к тебе придет,

Пусть мечта осуществится,

Никогда не подведет,

Только лучшее случится!

***

Добрый праздник — именины,

Ты сегодня отмечаешь.

Я тебе желаю, Дима,

То, что сам себе желаешь.

***

Пусть, Дмитрий, улыбнётся

Широко тебе удача.

И судьбой преподнесётся

Лишь хорошее в придачу.

***

Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

***

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депрессняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

***

Открытки с Днем ангела Дмитрия:

Церковные праздники в 2021 году

Самый большой церковный праздник года Пасху в 2021 году украинцы будут праздновать 2 мая.

На другие даты выпадают посты и поминальные дни.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.