PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Дожди и мокрый снег: погода в Украине на 4 января (КАРТА)

Погода в Украине 4 января будет теплой и с осадками.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +4-6° днем ​​и до +5° ночью. Дожди ожидаются во Львове, Тернополе, Хмельницком, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах.

В южных регионах синоптики прогнозируют от +4° до +7° днем, а ночью — до +4°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до +2° днем, а минимальная температура ночью опустится до -2°.

Читайте: Начало года будет умеренно теплым: погода на январь 2021

В центральных и северных областях Украины прогнозируют до +3° днем, а ночью температура опустится до 0°. Дождь с мокрым снегом ожидается в Сумах и Чернигове.

В Киеве 4 января будет дождь с мокрым снегом, днем ​​ожидается +1-3°, ночью -1-1°.

погода 4 січня

В целом в Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура января в стране составит от -4° до 0.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка