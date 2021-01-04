Погода в Украине 4 января будет теплой и с осадками.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +4-6° днем ​​и до +5° ночью. Дожди ожидаются во Львове, Тернополе, Хмельницком, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах.

В южных регионах синоптики прогнозируют от +4° до +7° днем, а ночью — до +4°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до +2° днем, а минимальная температура ночью опустится до -2°.

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В центральных и северных областях Украины прогнозируют до +3° днем, а ночью температура опустится до 0°. Дождь с мокрым снегом ожидается в Сумах и Чернигове.

В Киеве 4 января будет дождь с мокрым снегом, днем ​​ожидается +1-3°, ночью -1-1°.

В целом в Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура января в стране составит от -4° до 0.