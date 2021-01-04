Погода на неделю в Украине с 4 января 2021 по 8 января 2021

Погода на неделю в Украине будет с осадками. Всего на всей территории страны пройдут дожди и мокрый снег.

В понедельник, 4 января, в западных, центральных и северных областях синоптики прогнозируют осадки. Однако в Ровенской и Волынской областях будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит от 0°С до +9°С, а ночью — от +4°С до -1°С.

В восточных и южных областях будет облачно с прояснениями. Столбики термометров покажут днем от 0°С до +7°С, ночью — от +4°С до -2°С.

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Во вторник, 5 января, на Западе также предусматриваются дожди. Температура воздуха днем прогреется до +7°С, а ночью до +5°С.

На Севере, Центре, Востоке и в Херсонской области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха составит от 0°С до +9°С.

В Одесской и Николаевской областях также будут осадки. Так, по данным метеорологов, столбики термометров будут показывать днем до +8°С, а ночью — +5°С.

В среду, 6 января, почти на всей территории Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха будет от +1°С до +9°С, а ночью опустится до -4°С.

В четверг, 7 января, на Рождество синоптики также прогнозируют осадки почти на всей территории страны, кроме восточных областей.

Синоптики прогнозируют, что столбики термометров днем покажут от 0°С до +9°С, ночью — от +7°С до -2°С.

В пятницу, 8 января, в западных и южных областях будет без осадков. Столбики термометров днем покажут от +7°С до -1°С, ночью — от +5°С до -2°С.

В северных, центральных и восточных областях предусматриваются дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем поднимется до +6°С, а ночью — до +3°С.

Погода на январь 2021

Погода в Украине в январе 2021 будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, средняя месячная температура января в стране — от -4°С до 0°С. На юге страны она будет от +1°С до +3°С что на 2-2,5° выше привычных многолетних значений.