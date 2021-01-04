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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021

Подробный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиака

Неделя перемен – три планеты: Меркурий, Венера и Марс меняют знаки. Меркурий (планета мышления и коммуникаций) и Венера (планета любви и взаимоотношений) 8 января переходят в знак Водолея, а это еще больше усилит его энергию. Это дает свободу самовыражения в любом возрасте, способствует легкому и смелому установлению контактов, но возможны неожиданные повороты событий. 

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Марс, планета активности, физической силы, 7 января входит в знак Тельца, где чувствует себя некомфортно. Сложная неделя для мужчин, приходится перестраиваться, обновляться, действовать в ограниченных условиях, а это вызывает негативные эмоции. Женщинам нужно отнестись с пониманием и поддержать своих родных, любимых, близких мужчин. Старайтесь не критиковать, не торопить их, так как можно надолго испортить взаимоотношения.

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаНеделя контрастов, возможны неожиданные повороты во взаимоотношениях. Вам будет тяжело держать эмоциональное равновесие и гармонию, а это будет вводить партнера в недоумение. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, что определиться в личных взаимоотношениях. Ваш управитель – Марс, с 7 января, на два месяца войдет в знак своего изгнания, что отразится на вашем физическом и эмоциональном состоянии. Взаимоотношения не пострадают, если вы отдадите первенство партнеру. Времени на отдых в этот период нет, хотя работать не хочется, можете ощущать давление со стороны партнеров и близких людей.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаЭто период физической активности, вы более предприимчивы, инициативны и решительны. Сдержанность в чувствах, строгость оценок и осмотрительность помогают решить большинство задач, а также избежать проблем. Если в это время завязываются романтические отношения, с большой долей вероятности можно говорить о серьезности намерений. Личное обаяние и физическая привлекательность выделяют вас на фоне других и делают интересными для окружающих. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку. В этот период совместные проекты дают позитивные результаты и материальное удовлетворение. 

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаХороший период для исследования и развития своих внутренних способностей, вы можете лучше понять события из детства, разобраться в подсознании, тайных страхах. Старайтесь бережно расходовать свои физические и психические ресурсы, не отказывайтесь от помощи, иначе перегрузка на работе может привести к бессоннице, а ваша физическая деятельность может стать ограниченной из-за болезни или усталости. Первая неделя января — начало воплощения своих планов в реальной жизни, особенно это касается личных взаимоотношений. Чувства становятся более заметными. 

Гороскоп для Раков

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаДеньгам, наследству, деловому партнерству и браку уделите особое внимание. Выплата или получение долгов, займы, развитие навыков помогут вам обрести финансовую независимость. Усиливается решимость и сила воли из-за чего близкие люди вам могут делать замечания, что вы слишком требовательны и категоричны. Можете стать раздражительными, так как вам придется за что-либо бороться. Это дает возможность для яркого проявления индивидуальных способностей, а это поможет творческому взлету. 

Гороскоп для Львов

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаХорошее время для начала творческой и деловой активности, что поможет в росте  популярности. Появляется возможность отстоять свою точку зрения, укрепить жизненную позицию. Если вы хотите привнести в свою жизнь романтику, не пренебрегайте светскими визитами, посещайте интересные места, праздничные мероприятия. Этот период благоприятствует взаимоотношениям с детьми, укреплению связи с романтическим партнером или новым знакомствам. Развитие воображения поможет сделать этот период успешным для воплощения некоторых своих замыслов — либо в одиночку, либо вместе с партнером.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаХорошее настроение и прилив энергии дают решимость и удовлетворение от работы. Материальный интерес является главной движущей силой в этот период. Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит, но старайтесь правильно распределить свои ресурсы, иначе чрезмерная активность может привести к переутомлению, болезням сердца, травмам головы. У вас есть все возможности, чтобы решить самые важные вопросы. Период благоприятен для начала совместного проживания с партнером, семейных торжеств, объяснений, помолвки, бракосочетания. 

Гороскоп для Весов

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаПервая неделя января – насыщенная событиями, на вас обращают внимание, завязываются новые знакомства, которые в будущем приведут к взаимовыгодному сотрудничеству. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительные отношения, удачу в бизнесе. Вокруг вас разворачивается бурная деятельность, это время работать сообща, поскольку совместные усилия помогут достичь того, что недостижимо в одиночестве. Информация, идеи и общение с многими людьми помогут достичь целей. 

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаБудьте готовы к противостоянию, возможны попытки занизить вашу самооценку. Конфликты возникают из-за стремления задеть, уязвить, указать вам на ваши недостатки. Постарайтесь сохранить энтузиазм, а энергетическую подпитку вы обретете в активной физической работе, взаимодействии с партнерами на равных, может быть даже нужно будет где-то уступить. Период благоприятен для планирования, изменения существующего положения, для разработки стратегии, что позволит вам обрести более строгий контроль над ситуациями. Успешна деятельность, связанная с финансами, организацией и методами работы, а также с развитием самодисциплины. 

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаПериод укрепления романтических отношений, появляется более оптимистичный взгляд на вещи. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Неделя благоприятна для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Удачные воз­можности связаны с совместными пред­приятиями, продажей или покупкой предметов искусства или роскоши. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами. 

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаНаступил долгожданный период, когда вы можете действовать на свое усмотрение, полагаясь на собственные желания и потребности. Попытки оказать личное влияние оправдают ваши ожидания. Ваше обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора, заметно изменят существующее положение вещей в лучшую сторону. Воспользуйтесь преимуществами этого благоприятного периода, чтобы улучшить личные взаимоотношения и извлечь пользу в деловой сфере. Подходящее время для проведения процедур по улучшению своей внешности и для работы над своим имиджем. Взяв на себя дополнительную ответственность, вы можете стать лидером какой-либо группы.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаС первых дней нового года приходится много работать, перестраивать свои взаимоотношения. В это время нужно избавиться от всего, что мешает вашему комфорту и развитию. Устраняются противоречия в контактах со многими людьми. Окружающие отмечают вашу внутреннюю стабильность, происходят трансформации в романтических отношениях и чувствах. Укрепится финансовое положение. Близкие высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Счастливый случай поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха. 

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на неделю, с 4 по 10 января 2021 для всех знаков зодиакаНе упускайте случай продемонстрировать преданность делу, отстаивайте свои принципы. Напряжение, постепенно исчезнет, а ваши действия, в конце концов, приведут к успеху, признанию вашей индивидуальности и таланта. Возможны обстоятельства, ведущие к романтическим увлечениям, общественной деятельности, партнерству и совместным проектам. Помогайте окружающим в достижении их целей, взамен вы сможете рассчитывать на помощь. Предоставляют благоприятные шансы, связанные с юридическими вопросами, обсуждением контрактов, улучшением внешности и творческими проектами.

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Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.

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