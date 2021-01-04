Для граждан Украины и иностранных туристов, планирующих путешествие в основанный в 884 году город Житомир, расположенный недалеко от Киева, эксперт информационного портала VISIT Ukraine.today Тараненко Антон проведет увлекательную обзорную экскурсию парками культуры и отдыха, а также по историческим, религиозным и природным достопримечательностям.

Вы сможете совершить увлекательное путешествие в город Житомир, по его памятным и знаковым местам, увидеть расположение адресов на карте, ознакомиться с отзывами отдыхающих.

Как доехать в Житомир из Киева?

Добраться до знаменитого города можно железнодорожным или автомобильным транспортом, автобусами. Из каких автостанций отправляются автобусы в Житомир:

центрального автовокзала, расположенного на Московской площади по адресу пр. Науки, 1/2;

автостанции Киев на ул. Симона Петлюры, 32;

автостанции Выдубичи на ул. Набережно-Печерская дорога, 10-а.

Время поездки продлится от 1 часа 20 мин до 2,5 часов, в зависимости от расположения автостанций. Стоимость билета составляет от 100 грн.

Железнодорожный вокзал Житомир находится по адресу ул. Привокзальная, 2. Добраться из Киева на поезде можно за 2,5 часа. Стоимость билета — от 80 грн, в зависимости от условий комфортности проезда.

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Куда можно пойти погулять в Житомире и окрестностях города

Прогуляться можно по основанному в XIX веке Гагаринскому парку в Житомире (или Шодуаровскому, как его еще называют в честь основателя барона Ивана де Шодуара).

Доехать до парка можно от железнодорожного вокзала автобусами 1, 15А или 58. Большая часть парка Гагарина в Житомире расположена в южной части города на левом берегу реки Тетерев, а потому наиболее удобно выйти на остановке автобусов и троллейбусов Бульвар и несколько минут прогуляться пешком непосредственно к месту отдыха.

Что посмотреть в Житомире, посещая парк:

белую колоннаду в тосканском стиле на входе — отличается от аналогичной архитектуры мира нечетным количеством колонн, от нее начинаются замечательные локации для проведения фотосессий;

— отличается от аналогичной архитектуры мира нечетным количеством колонн, от нее начинаются замечательные локации для проведения фотосессий; галерею скульптур со сказочным сюжетом во главе со статуей Артемиды;

гранитные графские лестницы со смотровыми площадками , которые построены в 1912 году еще основателем. Когда-то они были украшены мрамором и скульптурами и ведут к станции лодок, от которой в летнее время года можно организовать прогулки водой;

, которые построены в 1912 году еще основателем. Когда-то они были украшены мрамором и скульптурами и ведут к станции лодок, от которой в летнее время года можно организовать прогулки водой; подвесной пешеходный мост через реку Тетерев — протянулся на 350 метров в длину, с него открываются живописные виды, в частности можно увидеть белую беседку, построенную в 1953 году, которая стала символом Житомира.

По отзывам туристов, в городе стоит посмотреть и на интересный памятник природы — скалу Голова Чацкого, которая находится на левом берегу реки Тетерев, а также посетить знаковую для города Замковую гору над Каменкой со зданием Магистрата, руинами Иезуитского монастыря и другими памятным местами.

Еще можно пройтись пешеходными улицами города, вдоль старинных торговых рядов. По адресу улица Покровская, 124 расположился в городе с 2014 года парк Крошенский в Житомире, который для отдыха придется по вкусу как маленьким гостям, так и их родителям.

Среди религиозных достопримечательностей города и области выделяются Католический семинарский храм св. Иоанна с Дуклы, Свято-Преображенский кафедральный собор, Лютеранская церковь, Католический кафедральный собор Св. Софии, Свято-Михайловский кафедральный собор, Успенская (Подольская) церковь.

Музейные объекты в Житомире:

Национальный музей космонавтики (город Житомир, адрес — ул. Дмитриевская, 5) — в этом месте представлены две экспозиции: Космос и Мемориальный дом-музей имени академика Королева, который является историко-архитектурным памятником Украины. Можно ознакомиться с коллекциями образцов космической техники и снаряжения космонавтов, филателии, предметов быта с соответствующей символикой, нумизматики. В учреждении, которое в 2020 году отмечает свой полувековой юбилей, можно проследить жизненный и творческий путь известного конструктора Королева;

Режим работы и цены: музей работает с понедельника по пятницу. Последний четверг месяца — санитарный день. Возможна предварительная запись на экскурсию. Стоимость единого билета на посещение обоих экспозиций: взрослый — 30 грн, детский — 20 грн. Проведение экскурсии — 50 и 80 грн за детей и взрослых соответственно, а на иностранном языке (на польском, немецком, английском) — 120 грн.

Житомирский областной краеведческий музей — один из старейших в городе и Украине, основанный в 1865 году. Музейные фонды в Житомире насчитывают более 150 тыс. исторических, археологических, культурных, художественных, природоведческих экспонатов. Располагается учреждение на улице Замковая, 1 в старинном месте — Епископском доме, построенном для главы житомирской католической епархии;

— один из старейших в городе и Украине, основанный в 1865 году. Музейные фонды в Житомире насчитывают более 150 тыс. исторических, археологических, культурных, художественных, природоведческих экспонатов. Располагается учреждение на улице Замковая, 1 в старинном месте — Епископском доме, построенном для главы житомирской католической епархии; Музей пожарной охраны в Житомире — располагается на ул. Святослава Рихтера, 33-А, представляет историю систем пожаротушения;

— располагается на ул. Святослава Рихтера, 33-А, представляет историю систем пожаротушения; Для поклонников литературы в городе доступны к посещению Литературно-мемориальный музей имени Короленко (по адресу — ул. В. Короленко, 1) и литературный (по адресу — ул. Киевская, 45).

Подробно с информацией об условиях пребывания на территории Украины иностранных граждан можно ознакомиться на портале VisitUkraine.today.

Отдых в Карпатах

Зима — это традиционный сезон для отдыха. И туроператоры рассказывают, что если раньше те, кто могли позволить себе заграничный отдых, путевки брали заранее, то в этом году не спешат.

На отдых в Карпатах можно поехать в один из самых высоких горнолыжных курортов Украины — это Драгобрат, к какому из Киева добираться более 10 часов. Номера здесь, как уверяет владелец одного из местных отелей Василий, уже ждут гостей. Снаряжение, рестораны и подъемники тоже готовы к их приезду.