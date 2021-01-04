День ангела Анастасии празднуют 4 января. В этом году праздник приходится на понедельник — за несколько дней до Рождества.

С древнегреческого языка это имя означает возвращение к жизни. Анастасия обладает очень интересными чертами характера, которые делают таких девушек яркими, удивительными и незабываемыми.

Они покоряют сердца мужчин, хотя и создают им некоторые проблемы. Но женщин с таким именем все равно прощают, поскольку те поражают своей красотой, нежностью и умом.

Мечтательные и романтичные Настеньки способны очень тщательно изучать любую информацию, не ленятся интересоваться чем-то новым, хорошо учатся и стараются всегда развивать свои таланты.

Если в вашем окружении есть коллега или подруга с таким именем, то не забудьте поздравить ее с этим праздником. Для этого Факты ICTV подготовили оригинальные открытки и лучшие поздравления в прозе и СМС.

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В день святой Анастасии

Поздравления прими!

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии

Поздравляю я тебя!

***

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

***

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

***

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

В День святой Анастасии,

Благодатный праздник твой,

Я желаю — будь счастливой

И любви врата открой!

Пусть от всех невзгод святая

Вмиг тебя убережет,

И, везенье обгоняя,

Радость в жизнь твою войдет!

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Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

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Желаю в День святой Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю обладать таким же добрым сердцем, как святая Анастасия, такой же светлой душой, такой же крепкой верой, такой же невероятной силой, таким же верным терпением, такой же твёрдой непоколебимостью. Мира и благополучия тебе, достатка и любви, красоты и гармонии.

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Поздравляю! Пусть далее путь твой идет светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

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В День святой Анастасии от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несломленного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

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С днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя ее защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.

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Поздравляю с Днем святой Анастасии и хочу пожелать идти по жизни с бравыми силами, отзывчивостью сердца и добротой души, совершая каждый шаг уверенно и благородно, верно и легко. Пусть жизнь будет счастливым океаном, пусть судьба дарит истинную любовь и удачу.

Календарь праздников на январь

В календаре праздников на январь 2021 будет два дополнительных выходных, поскольку украинцы будут отмечать Новый год и Рождество.

Кроме того, второй месяц зимы будет богат на профессиональные праздники: День метро (8 января), Международный день таможенника (26 января), День работника контрольно-ревизионной службы Украины (26 января), День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины (30 января), Всемирный день ювелира (31 января).