Салаты на Рождество: 7 простых рецептов

Иногда хочется приготовить что-нибудь вкусное и со сложным рецептом, но не хватает времени.
Стоит помнить, что вкусно — не обязательно долго.
Факты ICTV подготовили семь рецептов салатов, на приготовление которых не уйдет много времени.
Салат Нежность
Продукты
- Капуста — 300-400 г
- Колбаса копченая — 200 г
- Чеснок — 3 дольки
- Петрушка — 3 веточки (по вкусу)
- Майонез — 100 г (по вкусу)
- Соль — 1 щепотка (по вкусу)
Приготовление
- Капусту нашинковать соломкой.
- Колбасу нашинковать соломкой.
- Чеснок очистить, раздавить в чесночнице или натереть на мелкой терке.
- Капусту посолить, перетереть руками.
- Все ингредиенты выложить в миску, заправить майонезом.
- Вымыть, мелко нарезать петрушку.
- Все перемешать. Салат Нежность готов.
Хрустящий салат с ананасами и курицей
Продукты
- Филе куриное – 300 г
- Ананасы консервированные – 200 г
- Сыр твердый – 200 г
- Хлеб белый или батон – 100 г
- Майонез – 100 мл
- Масло растительное (для жарки) – 40 мл
Приготовление
- Куриное филе нарезаем некрупными кусочками.
- На разогретую сковороду наливаем растительное масло. В хорошо нагретое масло выкладываем нарезанное филе. Поджариваем кусочки курицы так, чтобы они покрылись румяной корочкой.
- Для приготовления сухариков нарезаем белый хлеб кубиками.
- Обжариваем нарезанный хлеб на разогретой сковороде, также до румяной корочки.
- Из банки достаем кольца ананасов и нарезаем их небольшими кусочками.
- Сыр натираем на крупной терке.
- Обжаренное куриное филе, ананасы, сыр и сухарики соединяем в подходящей миске. Перемешиваем салат с сухариками.
- Для заправки салата с ананасами и курицей используем майонез. Снова перемешиваем.
Салат с курицей, ананасами и грибами
Продукты
- Филе куриное — 300 г
- Ананасы консервированные — 150 г
- Грибы маринованные — 150 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Майонез — 2,5 ст. л.
Для маринада:
- Кипяток — 1 стакан
- Уксус столовый — 0,5 ст. л.
- Сахар — 0,5 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
Приготовление
- Подготовьте продукты для салата с курицей, ананасами и грибами.
- Филе куриной грудки отварите в подсоленной воде в течение 30 минут после закипания воды. Достаньте куриное мясо из бульона и дайте ему полностью остыть. Затем нарежьте небольшими кубиками.
- Репчатый лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами. Обдайте лук кипятком, затем воду слейте, а в лук всыпьте соль, сахар и влейте столовый уксус. Перемешайте и оставьте лук мариноваться на 10 минут.
- Консервированные шампиньоны нарежьте на половинки.
- В миске соедините куриное филе, грибы и маринованный лук, который перед добавлением следует отжать от маринада.
- Добавьте консервированные ананасы. Если у вас ананасы кольцами, нарежьте их небольшими кусочками.
- Заправьте ингредиенты майонезом.
- Салат перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут.
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Быстрый салат с кукурузой и сухариками
Продукты
- Капуста пекинская или белокочанная — 300 г
- Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сухарики ржаные — 1 пачка (100 г)
- Майонез постный (или обычный) — 100-150 г
- Зелень (по желанию) — 0,5 пучка
- Соль (по желанию) — 1 щепотка
Приготовление
- Открыть баночку консервированной кукурузы. Жидкость слить.
- Зелень вымыть и мелко нарезать.
- Открыть пачку сухарей по вашему вкусу.
- Лук репчатый очистить, вымыть и нарезать тонко полукольцами.
- Капусту вымыть и тоненько нарезать.
- Все ингредиенты сложить в миску.
- Салат с кукурузой заправить по вкусу майонезом.
- Все хорошо перемешать. Быстрый салат с кукурузой и сухариками готов.
Салат Нежный с красной рыбой
Продукты
- Филе красной слабосоленой рыбы — 100 г
- Яйца (отварные) — 2 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Помидор — 1 шт.
- Листья салата — 4 шт.
- Майонез — 6 ст. ложек
Приготовление
- Малосольную семгу или форель нарезаем небольшими кубиками.
- Отделяем желтки от белков и трем их на мелкой терке.
- Твердый сыр также измельчаем с помощью терки.
- Помидор режем небольшими кубиками. Вместо обычных помидоров можно использовать помидорф черри.
- Теперь выкладываем салат слоями. Выкладываем листья салата. Сверху кладем рыбу.
- На рыбу кладем тертый белок и делаем сеточку из майонеза.
- Следующим слоем выкладываем тертый сыр.
- Далее выкладываем яичный желток. И снова сеточка из майонеза.
- В самом конце выкладываем кусочки помидоров и снова делаем сеточку из майонеза.
Салат с креветками и кростини
Продукты
- 2 кочана салата романо (или айсберг)
- 5–6 средних сладких помидоров
- 2 крупных лимона и 1 небольшой
- 32 сырые тигровые креветки (без головы)
- 1 большой французский багет
- соль и свежемолотый черный перец
Для заправки:
- 1/4 ч. л. молотой зиры
- 2 зубчика чеснока
- листики 3-4 веточек петрушки
- листики 1-2 веточек свежаго тимьяна
- 150 мл оливкового масла экстра вирджин
Приготовление
- Салат промыть и высушить. Порвать на небольшие куски.
- Помидоры нарезать дольками.
- Крупные лимоны разрезать по диагонали на 4 части и обжаривать 3–4 мин., до образования черных полосок.
- Креветки сбрызнуть маслом и обжаривать на гриле 2–3 мин., один раз перевернув. Слегка остудить и очистить от панциря.
- Для кростини багет разрезать вдоль пополам, а потом по диагонали. Быстро обжарить на гриле, смазать зеленым маслом, оставшимся от овощей-гриль.
- Сделать заправку: растереть в большой ступке чеснок с солью, всыпать измельченную зелень и специи, превратить смесь в пасту. Выжать оставшийся лимон. Не переставая помешивать, постепенно влить масло.
Постный салат с грибами
Продукты
- 3–4 средние картофелины
- 600 г грибов
- 4 маринованных огурчика
- 1 пучок зеленого лука
- 1 зубчик чеснока
- оливковое масло
- соль, свежемолотый черный перец
Для заправки
- 1 ст. л. горчицы с зернами
- 1 ст. л. лимонного сока
- щепотка сладкой паприки
- 4 ст. л. оливкового масла экстра вирджин
- соль, свежемолотый черный перец
Приготовление
- Для заправки смешайте горчицу с лимонным соком, посолите, поперчите, приправьте паприкой, затем добавьте масло. Непосредственно перед тем, как заправить салат, эту смесь нужно взбить вилкой.
- Для салата картофель запеките в духовке в фольге при 200°С или сварите в мундире. Готовый картофель обдайте холодной водой, очистите и нарежьте средними кусочками.
- У грибов отрежьте жесткие концы ножек, нарежьте грибы средними кусочками. Раздавите и очистите зубчик чеснока, положите в сковороду, залейте маслом, нагревайте, пока зубчик не начнет поджариваться.
- Удалите чеснок, в ароматизированное масло положите грибы, обжаривайте на сильном огне 2–3 мин. Посолите и поперчите.
- Разрежьте огурцы вдоль пополам или на четвертинки, затем нарежьте тонкими ломтиками. Мелко нарежьте зеленый лук.
- Смешайте теплые грибы и зеленый лук, затем добавьте картофель и огурцы.
- Смешайте салат с заправкой, при необходимости еще поперчите. Дайте настояться 10 мин. и подавайте.
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