Салаты на Рождество: 7 простых рецептов

Иногда хочется приготовить что-нибудь вкусное и со сложным рецептом, но не хватает времени.

Стоит помнить, что вкусно — не обязательно долго.

Факты ICTV подготовили семь рецептов салатов, на приготовление которых не уйдет много времени.

Салат Нежность



Продукты

Капуста — 300-400 г

Колбаса копченая — 200 г

Чеснок — 3 дольки

Петрушка — 3 веточки (по вкусу)

Майонез — 100 г (по вкусу)

Соль — 1 щепотка (по вкусу)

Приготовление

Капусту нашинковать соломкой. Колбасу нашинковать соломкой. Чеснок очистить, раздавить в чесночнице или натереть на мелкой терке. Капусту посолить, перетереть руками. Все ингредиенты выложить в миску, заправить майонезом. Вымыть, мелко нарезать петрушку. Все перемешать. Салат Нежность готов.

Хрустящий салат с ананасами и курицей

Продукты

Филе куриное – 300 г

Ананасы консервированные – 200 г

Сыр твердый – 200 г

Хлеб белый или батон – 100 г

Майонез – 100 мл

Масло растительное (для жарки) – 40 мл

Приготовление

Куриное филе нарезаем некрупными кусочками. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. В хорошо нагретое масло выкладываем нарезанное филе. Поджариваем кусочки курицы так, чтобы они покрылись румяной корочкой. Для приготовления сухариков нарезаем белый хлеб кубиками. Обжариваем нарезанный хлеб на разогретой сковороде, также до румяной корочки. Из банки достаем кольца ананасов и нарезаем их небольшими кусочками. Сыр натираем на крупной терке. Обжаренное куриное филе, ананасы, сыр и сухарики соединяем в подходящей миске. Перемешиваем салат с сухариками. Для заправки салата с ананасами и курицей используем майонез. Снова перемешиваем.

Салат с курицей, ананасами и грибами

Продукты

Филе куриное — 300 г

Ананасы консервированные — 150 г

Грибы маринованные — 150 г

Лук репчатый — 2 шт.

Майонез — 2,5 ст. л.

Для маринада:

Кипяток — 1 стакан

Уксус столовый — 0,5 ст. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

Подготовьте продукты для салата с курицей, ананасами и грибами. Филе куриной грудки отварите в подсоленной воде в течение 30 минут после закипания воды. Достаньте куриное мясо из бульона и дайте ему полностью остыть. Затем нарежьте небольшими кубиками. Репчатый лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами. Обдайте лук кипятком, затем воду слейте, а в лук всыпьте соль, сахар и влейте столовый уксус. Перемешайте и оставьте лук мариноваться на 10 минут. Консервированные шампиньоны нарежьте на половинки. В миске соедините куриное филе, грибы и маринованный лук, который перед добавлением следует отжать от маринада. Добавьте консервированные ананасы. Если у вас ананасы кольцами, нарежьте их небольшими кусочками. Заправьте ингредиенты майонезом. Салат перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут.

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Быстрый салат с кукурузой и сухариками

Продукты

Капуста пекинская или белокочанная — 300 г

Кукуруза консервированная — 1 банка (340 г)

Лук репчатый — 1 шт.

Сухарики ржаные — 1 пачка (100 г)

Майонез постный (или обычный) — 100-150 г

Зелень (по желанию) — 0,5 пучка

Соль (по желанию) — 1 щепотка

Приготовление

Открыть баночку консервированной кукурузы. Жидкость слить. Зелень вымыть и мелко нарезать. Открыть пачку сухарей по вашему вкусу. Лук репчатый очистить, вымыть и нарезать тонко полукольцами. Капусту вымыть и тоненько нарезать. Все ингредиенты сложить в миску. Салат с кукурузой заправить по вкусу майонезом. Все хорошо перемешать. Быстрый салат с кукурузой и сухариками готов.

Салат Нежный с красной рыбой

Продукты

Филе красной слабосоленой рыбы — 100 г

Яйца (отварные) — 2 шт.

Сыр твердый — 100 г

Помидор — 1 шт.

Листья салата — 4 шт.

Майонез — 6 ст. ложек

Приготовление

Малосольную семгу или форель нарезаем небольшими кубиками. Отделяем желтки от белков и трем их на мелкой терке. Твердый сыр также измельчаем с помощью терки. Помидор режем небольшими кубиками. Вместо обычных помидоров можно использовать помидорф черри. Теперь выкладываем салат слоями. Выкладываем листья салата. Сверху кладем рыбу. На рыбу кладем тертый белок и делаем сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем тертый сыр. Далее выкладываем яичный желток. И снова сеточка из майонеза. В самом конце выкладываем кусочки помидоров и снова делаем сеточку из майонеза.

Салат с креветками и кростини

Продукты

2 кочана салата романо (или айсберг)

5–6 средних сладких помидоров

2 крупных лимона и 1 небольшой

32 сырые тигровые креветки (без головы)

1 большой французский багет

соль и свежемолотый черный перец

Для заправки:

1/4 ч. л. молотой зиры

2 зубчика чеснока

листики 3-4 веточек петрушки

листики 1-2 веточек свежаго тимьяна

150 мл оливкового масла экстра вирджин

Приготовление

Салат промыть и высушить. Порвать на небольшие куски. Помидоры нарезать дольками. Крупные лимоны разрезать по диагонали на 4 части и обжаривать 3–4 мин., до образования черных полосок. Креветки сбрызнуть маслом и обжаривать на гриле 2–3 мин., один раз перевернув. Слегка остудить и очистить от панциря. Для кростини багет разрезать вдоль пополам, а потом по диагонали. Быстро обжарить на гриле, смазать зеленым маслом, оставшимся от овощей-гриль. Сделать заправку: растереть в большой ступке чеснок с солью, всыпать измельченную зелень и специи, превратить смесь в пасту. Выжать оставшийся лимон. Не переставая помешивать, постепенно влить масло.

Постный салат с грибами

Продукты

3–4 средние картофелины

600 г грибов

4 маринованных огурчика

1 пучок зеленого лука

1 зубчик чеснока

оливковое масло

соль, свежемолотый черный перец

Для заправки

1 ст. л. горчицы с зернами

1 ст. л. лимонного сока

щепотка сладкой паприки

4 ст. л. оливкового масла экстра вирджин

соль, свежемолотый черный перец

Приготовление

Для заправки смешайте горчицу с лимонным соком, посолите, поперчите, приправьте паприкой, затем добавьте масло. Непосредственно­ перед тем, как заправить салат,­ эту смесь нужно взбить вилкой. Для салата картофель запеките в духовке в фольге при 200°С или сварите в мундире. Готовый картофель обдайте холодной водой, очистите и нарежьте средними кусочками. У грибов отрежьте жесткие концы ножек, нарежьте грибы средними кусочками. Раздавите и очистите зубчик чеснока, положите в сковороду, залейте маслом, нагревайте, пока зубчик не начнет поджариваться. Удалите чеснок, в ароматизированное масло положите грибы, обжаривайте на сильном огне 2–3 мин. Посолите и поперчите. Разрежьте огурцы вдоль пополам или на четвертинки, затем нарежьте тонкими ломтиками. Мелко нарежьте зеленый лук. Смешайте теплые грибы и зеленый лук, затем добавьте картофель и огурцы. Смешайте салат с заправкой, при необходимости еще поперчите. Дайте настояться 10 мин. и подавайте.

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