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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

В работе Telegram масштабный сбой

В работе приложения Telegram произошел сбой. В Украине больше всего о проблемах сообщают в Киеве, а также в Одессе и Харькове.

В компьютерной версии долго устанавливается соединение и невозможно отправить сообщения.

Telegram (Телеграмм) не работает — произошел сбой

Также о проблемах в работе приложения сообщают в России и Беларуси, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Минске.

На сайте Downdetector первые сообщения о сбое начали появляться около 14.00.

Похожая ситуация с Telegram была 16 декабря. Пользователи Украины и других стран начали жаловаться на проблемы в работе Telegram.

Большинство пользователей жаловались, что не могут подключиться к мессенджеру, еще часть сообщила, что не могут отправить сообщение.

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