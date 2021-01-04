Telegram (Телеграмм) не работает — произошел сбой

В работе приложения Telegram произошел сбой. В Украине больше всего о проблемах сообщают в Киеве, а также в Одессе и Харькове.

В компьютерной версии долго устанавливается соединение и невозможно отправить сообщения.

Также о проблемах в работе приложения сообщают в России и Беларуси, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Минске.

На сайте Downdetector первые сообщения о сбое начали появляться около 14.00.

Похожая ситуация с Telegram была 16 декабря. Пользователи Украины и других стран начали жаловаться на проблемы в работе Telegram.

Большинство пользователей жаловались, что не могут подключиться к мессенджеру, еще часть сообщила, что не могут отправить сообщение.