4 января по церковному календарю чтят память великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Она считается покровительницей всех беременных женщин, потому в этот день нужно молиться святой и просить у нее помощи во время родов.

Также великомученице Анастасии молятся за здоровье и благополучие детей. Кроме того, издавна замужние женщины вышивали 4 января особые рушники. Считалось, что они помогут легче родить ребенка и будут оберегать его.

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Также 4 января в мире отмечают Международный день хит-парада. Именно в этот день в 1936 году американский журнал Billboard впервые опубликовал перечень грампластинок, которые раскупили больше всего.

Первым хит-парад возглавил джазовый скрипач Джо Венути с мелодией Stop! Look! Listen!

Именины 4 января празднуют Анастасия, Дмитрий, Федор, Богдана, Борис.

Народные приметы на 4 января:

Какой будет погода 4 января, такой будет и в октябре.

Если на Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.

Если в реке стало меньше воды, то летом будет засуха.

Что нельзя делать 4 января:

Беременным женщинам нельзя шить.

Не рекомендуется прокалывать уши, потому что они будут долго заживать.

Календарь церковных праздников на январь

В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат. В частности, на 6 января приходится Сочельник, который продолжает цикл новогодних и рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне или Богоявление.