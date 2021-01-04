Рецепт традиционной кутьи на Рождество 2021

Один из самых главных зимних праздников — Рождество. Именно в этот семейный праздник принято отдыхать от повседневных забот и есть вкусную кутью. Рецепт этого сытного блюда — один из самых востребованных элементов в зимние праздники. Как приготовить традиционную кутью на Рождество — читайте в материале Фактов ICTV.

Кутья на Рождество

200 г пшеницы (цельной);

50 г грецких орехов;

50 г изюма;

100 г меда;

50 г мака.

Пшеницу нужно промыть и замочить на три часа. После чего провариваем сырье до полной готовности. Злаковые положить в дуршлаг — ждем, пока стечет лишняя жидкость. Мак нужно запарить: выложить его в емкость, залить горячей водой и накрыть тарелкой или миской.

Перетереть мак, когда он разбухнет. Для этого можно воспользоваться ступкой или кофемолкой. Также изюм нужно слегка запарить, а грецкие орехи порезать на небольшие кусочки. Смешать перетертый мак, изюм, орехи с пшеницей, которые после заправляем жидким медом (или растапливаем кристаллизованный в паровой бане или микроволновке до жидкой консистенции).

Снова все компоненты тщательно смешать. Рождественская кутья готова к употреблению. Можно также для сладкого привкуса добавить цукаты, чернослив, курагу, сухофрукты или другие экзотические ингредиенты, которые вам нравятся.

Кутья с апельсиновой цедрой

250 г мака;

150 г очищенной пшеницы;

2 ст. л. жидкого меда (если он кристаллизовался, растворить на водяной бане);

1 пакетик ванильного сахара;

150 г сахара;

по 100 г очищенного миндаля, грецких и лесных орехов, изюма;

1 ст. л. апельсиновой цедры;

1/2 стакана воды;

половинки грецких орехов для украшения.

Залить мак кипятком, слить, залить еще раз (воды по объему в два раза больше, чем мака) и оставить на восемь часов (желательно сделать это вечером, накануне приготовления, и положить на ночь). Слить воду, мак пропустить несколько раз через мясорубку с мелкой сеточкой или перетереть в ступке.

Пшеницу хорошо промыть. После этого залить злаковые холодной водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить, пока вода не выпарится. Поставить емкость в разогретый духовой шкаф или готовить пшеницу на водяной бане до мягкости. Промыть холодной водой и слить.

Смешать мед с маком. Обычный и ванильный сахар растворить в жидкости и перемешать с маком и пшеницей. Тщательно перемешать ингредиенты с измельченными орехами, изюмом и цедрой. Можно добавить в кутью половинки грецких орехов.

Затем готовое блюдо ставим в холодильник. Можно дополнительно кутью украсить миндалем и кусочками кураги, после чего подавать к рождественскому столу.