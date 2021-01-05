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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

5 января День ангела празднует Иван. Это имя древнееврейского происхождения, переводится как благодать.

В детстве Иван обычно послушный. Он любит слушать и быть услышанным. С самого детства родители прививают добрые черты характера ребенку.

Иван может сочетать в себе самые неожиданные и разнообразные качества: он может быть сильным и слабым, нежным и разозленным.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

В зрелом возрасте Иван старается успеть все и сразу, и у него это получается. Действительно, многое, за что берется Иван – выходит хорошо.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Ивана в открытках.

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

День ангела Ивана: лучшие открытки с поздравлениями

Церковные праздники в январе

В календаре церковных праздников на январь 2021 много важных дат. В частности, 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января — Крещение Господне или Богоявление

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