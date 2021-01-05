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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

День ангела Василия — лучшие СМС-поздравления

8 января отмечается День ангела Василия. Название дня происходит от имени святого Василия Великого — архиепископа Кесарии Кападокийской, вселенского учителя церкви (IV век нашей эры).

В этот день именины празднуют Василии. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления для мужчин, которые носят имя Василий.

* * * 

Василий, тебе я пожелаю прямо:
Всегда чтобы любили дамы,
Чтоб жизнь не затмевали тучи
И был всегда счастливым случай!

* * *

Ты самый любимый и самый красивый,
Любимый, родной и добрый Василий.
Ты нежность и ласка, ты солнечный луч,
Ты обаятелен и очень могуч.
Василий, тебя поздравляю любя.
Любимая, драгоценная, только твоя!

* * *

Ты обаятелен, Василий,
По-царски щедр и полон сил.
Недаром многие носили
Такое имя на Руси.

Читайте: Календарь праздников на январь 2021

* * *

Василий, царская душа!
Сегодня Вас мы поздравляем
И счастья — радости желаем,
Почтительно и не дыша.

* * *

Везде, где шутки, смех, веселье,
Василий в центре, несомненно!
Пример всем яркий подает
И массы за собой ведет. С именинами!

Календарь церковных праздников на январь

В календаре церковных праздников на январь 2021 насчитывается много важных дат. В частности, на 6 января приходится Сочельник, который продолжает цикл новогодних и рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

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