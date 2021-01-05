Выходные на Рождество 2021 насчитывать четыре дня.

По решению Кабинета министров Украины, 7 января украинцы будут иметь дополнительный выходной. В 2021 году Рождество Христово, по православному календарю, приходится на четверг, поэтому было рекомендовано 8 января также сделать выходным.

Кабмин рекомендовал работодателям пятницу сделать дополнительным выходным днем ​​для всех работников, а рабочий день перенести на субботу — 16 января.

Поэтому украинцы буду отдыхать 7, 8, 9 и 10 января.

В правительстве отметили, что такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней и заблаговременное планирование работниками своего отдыха и досуга.

Выходные в 2021 году

Выходные в 2021 году, согласно распоряжению Кабинета министров Украины, будут насчитывать 14 дополнительных дней.

В январе украинцы будут иметь два дополнительных выходных, в марте — один, а в мае 2021 года граждане Украины будут отдыхать три дополнительных дня.