5 января отмечается Международный день бойскаутов. Это движение зародилось на старте прошлого века в Британии. Основателем считается генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл (1857-1941).

Скаутское движение призвано воспитывать в подрастающем поколении лидерские качества, уверенность в себе, навыки работы в команде, умение коммуницировать.

Эмблемой движения является трехлепестковая лилия, которая означает долг скаута: Перед собой, перед ближними, перед Богом!.

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Верующие 5 января чтят память Феодула.

Именины: Павел, Наум, Давид, Феодул, Василий.

Народные приметы на 5 января:

Метель в этот день предполагает, что июль будет холодным и с осадками.

Если куры себя ведут неспокойно, то ждите метель.

Ветреная погода предвещает хороший урожай в этом году.

Что нельзя делать 5 января:

В этот день лучше отложить острые предметы, потому что если поранитесь, то весь год будете болеть.

Запрещено подшивать подол, потому что укоротите свой век.

Календарь церковных праздников на январь

В календаре церковных праздников на январь 2021насчитывается много важных дат. В частности, на 6 января приходится Сочельник, который продолжает цикл новогодних и рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне или Богоявление.