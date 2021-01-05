Как колядовать на Рождество 2021: традиции и колядки

7 января наступит главный православный праздник года – Рождество Христово. В канун этого великого дня в славянской традиции принято колядовать. Этот обычай существует много веков и передается из поколения в поколение.
Как колядовать на Рождество и откуда появилась эта прекрасная традиция – в материале Фактов ICTV.
Традиция колядовать на Рождество
Издавна считалось, что в канун Рождества нечистая сила гуляет по земле и пугает всех, кто встретится ей на пути. Традиция колядовать появилась много веков назад, поскольку считалось, что так ряженые могут защитить себя и свои семьи от нечисти.
Колядники непременно наряжались в смешные устрашающие костюмы, одевали бороды, рога, и так защищались от нечистой силы. Считалось, что колядование способствует хорошему урожаю, приплоду скота и общему благополучию в доме. В каждой колядке непременно поется о достатке и благосостоянии. Этот обряд также защищает от бед, болезней, невзгод и горестей.
Как проходит колядование?
В основном колядуют молодые люди – парни и девушки. Они собираются группами по 5–10 и даже больше человек, наряжаются и идут колядовать, то есть петь праздничные колядки. Начинали колядовать всегда на западе села, постепенно перемещаясь на восток. Миновали только дома, где недавно кто-то умер, в знак уважения к памяти усопшего.
Колядники непременно должны зайти в каждый дом на селе и спеть колядки, благословляя тем самым хозяев на счастливую жизнь. В благодарность хозяева одаривают колядников деньгами и вкусными угощениями. То, что не удалось скушать сразу, нужно отправить в специальный мешок.
Считается, у кого под конец рождественской ночи будет самый тяжелый мешок, того непременно ждет счастье, богатство, любовь, удача и благополучие в следующем году.
Лучшие колядки на Рождество
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всем вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, всем вам благ!
***
Колядую, колядую
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
Сладостей давай-ка.
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное мороженое,
Сладкое пирожное.
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать,
А хозяйку, ах хозяйку
Добрым словом вспоминать!
***
Мы сегодня в доме вашем
В вашу честь споем и спляшем!
Всех зовем на наши святки!
Ждут вас игры и загадки.
Ждут гаданья, пляски, смех!
Шуток хватит здесь на всех!
***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
***
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!
***
Католики празднуют Рождество на 13 дней раньше – 25 декабря, а православные – 7 января. В чем отличие католического Рождества от православного – смотрите в материале Фактов ICTV.